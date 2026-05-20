Legrand se renforce en Malaisie

Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a annoncé l'acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie.

Cette société, basée à Selangor, emploie plus de 280 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 90 millions d'euros. Elle est dédiée aux produits de protection de puissance (basse et moyenne tension) principalement pour les centres de données et l'industrie.

Avec cette opération, le groupe français poursuit le renforcement de ses positions en Asie.

Pour Benoît Coquart, directeur général de Legrand : " cette opération additionnelle vient renforcer nos positions en Asie, et notamment en Malaisie après l'acquisition l'an passé de Linkk Busway Systems, permettant ainsi à Legrand de proposer une offre locale dédiée à l'alimentation critique (critical power) dans les centres de données. Le nombre d'acquisitions annoncées cette année s'élève désormais à cinq, toutes centrées sur la transition énergétique et les datacenters, qui représentaient près de la moitié de notre chiffre d'affaires fin 2025. Ensemble, ces opérations représentent environ 370 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel et illustrent la mise en oeuvre continue de notre feuille de route à horizon 2030".