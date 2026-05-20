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Legrand : risque de double-top sous 157/160E ?
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 13:15

Legrand consolide et un risque de double-top sous 157/160E s'est renforcé avec la cassure de la MM50 vers 147,8E... mais le titre réagit aussitôt et repasse au-dessus de 150E.

En cas de rechute sous 147E, le principal objectif demeure le comblement du "gap" des 138,1E du 7 avril... niveau qui coïncide avec la MM200.

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