Legrand : risque de double-top sous 157/160E ?

Legrand consolide et un risque de double-top sous 157/160E s'est renforcé avec la cassure de la MM50 vers 147,8E... mais le titre réagit aussitôt et repasse au-dessus de 150E.

En cas de rechute sous 147E, le principal objectif demeure le comblement du "gap" des 138,1E du 7 avril... niveau qui coïncide avec la MM200.