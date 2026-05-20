Legrand : risque de double-top sous 157/160E ?

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information fournie par Boursorama avec AFP•20.05.2026•14:10•
La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé
Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•20.05.2026•14:07•
Le fabricant américain de jeux Hasbro a dégagé un milliard de dollars de chiffre d'affaires et 198 millions de bénéfice net, d'après ses résultats définitifs publiés mercredi, précédemment reportés après une cyberattaque. Sur un an, le chiffre d'affaires d'Hasbro ...
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Donald Trump s’apprête à installer Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine, à un moment particulièrement délicat pour l’économie et les marchés financiers. Nouvelle stratégie, changement de ton, politique monétaire plus imprévisible : la future ...
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