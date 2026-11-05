Legrand relève son objectif de croissance pour 2026

Tenant compte de la performance réalisée sur les neuf premiers mois de l'année, avec notamment des ventes en hausse de 22% hors effets de change, et du contexte macroéconomique mondial actuel, Legrand annonce une révision à la hausse de sa prévision de croissance pour 2026.

Le groupe vise désormais une croissance de ses ventes (hors effets de change) comprise entre 20% et 22% cette année, dont une croissance organique comprise entre 11% et 13% (contre 8% à 10% précédemment) et une croissance liée aux acquisitions de l'ordre de 8% (inchangée).

Par ailleurs, Legrand table toujours sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) comprise entre 20,5% et 21,0% des ventes, ainsi que sur un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la deuxième année de sa feuille de route 2025-2027.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Legrand a réalisé un résultat net part du groupe en croissance de 19,6%, à 1 067 MEUR, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté en hausse de 20%, à 1 732 MEUR, soit une marge en légère progression de 0,1 point, à 20,8% des ventes.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment s'est accru de 19,5%, à 8 329,4 MEUR, avec des ventes en croissance organique de 12,7% sur la période, un effet de périmètre positif de 8,3% et un effet de change négatif de 2,1%.

"Legrand a enregistré une croissance très soutenue de son chiffre d'affaires de 22% hors effets de change, portée notamment par une progression organique des activités dans les centres de données de près de 40%, ainsi que par la contribution des solutions pour la transition énergétique et des acquisitions", précise son directeur général, Benoît Coquart.