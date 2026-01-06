Legrand : rechute de -3,5% vers 124E, support à préserver impérativement
En cas d'enfoncement, Legrand sortirait du corridor 131/124E, enfoncerait la MM200 (122E) en direction de 117E... et probablement des 113,65E, le "gap" resté béant depuis le 16 juillet 2025.
|124,2500 EUR
|Euronext Paris
|-3,38%
