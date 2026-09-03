Legrand prend de la hauteur grâce à Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des infrastructures électriques se positionne à la deuxième place du palmarès de l'indice CAC 40, progressant de 2,60% peu avant 11h00, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui est passé à l'achat sur le dossier.

Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur l'action Legrand de Conserver à Acheter et rehaussé son objectif de cours de 150 à 160 euros.

La banque allemande estime que la disparition de la prime de valorisation dont bénéficiait historiquement Legrand par rapport à son secteur apparaît injustifiée, alors que la dynamique de croissance organique du groupe lui semble plus solide que jamais.

Elle met notamment en avant la qualité du positionnement de Legrand, qualifié de "géant sur des marchés de niche", ainsi que son profil défensif, soutenu par un fort pouvoir de fixation des prix, des marges élevées et régulières et une génération de trésorerie parmi les meilleures du secteur.

Le groupe est également bien placé pour profiter de plusieurs tendances structurelles, notamment l'électrification croissante de l'économie, les besoins en efficacité énergétique des bâtiments et l'essor des infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Deutsche Bank souligne en outre qu'environ 70% du chiffre d'affaires de Legrand, exposé au secteur du bâtiment, ne bénéficie pas encore d'une reprise de ses marchés sous-jacents. Le redressement progressif attendu du marché résidentiel européen au cours des douze prochains mois pourrait ainsi constituer un nouveau moteur de croissance et favoriser une revalorisation du titre.

Depuis le début de l'année, le titre Legrand avance de plus de 8%.

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