Legrand, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 6 novembre 2025

Legrand (-10,70 % à 131,40 euros)

Legrand décroche après avoir dévoilé une performance sur 9 mois ressortant sous les attentes. Le spécialiste des infrastructures électriques a toutefois confirmé ses objectifs annuels. "La société n'a pas relevé ses prévisions pour l'exercice, comme nous l'avions prévu", souligne Jefferies, toujours à l'Achat sur le dossier. La division Amérique, au coeur de la déception du jour, est "fortement exposée aux centres de données," rappelle l'analyste.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d'un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d'affaires de 7 Mds€ équilibré entre l'Europe (40 %), l'Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l'Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d'affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d'une part, les produits d''infrastructures essentielles d'autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l'innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé (97 % du capital dont 10 % pour le fonds d'investissement américain MFS), les salariés et dirigeants portant 3,O2 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d'énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l'autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l'activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d'infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l'offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul'R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Attente de nouvelles acquisitions après celles du néerlandais et de l'australien au 1er trimestre ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l'impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d'exploitation ;

- Après un gain de 11,2 % des ventes et de 12,9 % du résultat net, objectifs 2025 confirmés d'une croissance de 6 à 10 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d'une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d'affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d'autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d'acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d'un ratio de distribution proche de 50 %.