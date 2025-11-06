LFI "passionnément antisémite": Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure

Le philosophe Raphaël Enthoven arrive au tribunal judiciaire des Batignolles, à Paris, le 23 septembre 2025, pour son procès pour injure publique à l'encontre de La France Insoumise (LFI) ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le philosophe Raphaël Enthoven, poursuivi pour injure publique par LFI pour l'avoir qualifié de "mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite", a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Paris.

"Ces propos n'ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d'expression", ont estimé les magistrats.

Raphaël Enthoven avait publié son message litigieux le 1er mai 2024 sur le réseau social X, en réagissant à l'exfiltration d'un cortège à Saint-Etienne de Raphaël Glucksmann, sous des jets de peinture et de canettes.

A cinq semaines des élections européennes, celui qui conduisait la liste Place publique - soutenue par le Parti socialiste - avait alors pointé "des énergumènes" appartenant à La France insoumise comme ses agresseurs, notamment aiguillé par le témoignage d'un militant local, drapeau LFI sur l'épaule, qui avait admis "avoir fait partie de ceux qui ont expulsé" le leader social-démocrate.

"Les propos poursuivis s'inscrivent (...) dans le sillage de ce débat d'intérêt général majeur suscité par ce fait d'actualité dans lequel une responsabilité dans ce climat de haine et de violence sur fond d'antisémitisme, comme l'a dénoncé Raphaël Glucksmann, a été imputée à La France insoumise", a relevé le tribunal.

Les magistrats ont également considéré que ce débat prenait "également sa source dans tout un ensemble de polémiques récurrentes à propos de pratiques et de propos, jugés violents, outranciers, complotistes et/ou antisémites de membres" de LFI.

"La France insoumise est un mouvement antisémite, passionnément antisémite. C'est même le premier parti antisémite de France. Et le dire est un élément du débat. Désormais, c'est ainsi, c'est une opinion. Ce n'est pas un délit", a réagi Raphaël Enthoven après l'énoncé du jugement de relaxe.