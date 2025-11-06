 Aller au contenu principal
Shein: contrôle de 100% des colis issus de la plateforme à Roissy-CDG, selon Amélie de Montchalin
information fournie par AFP 06/11/2025 à 14:40

L'ensemble des colis issus de Shein arrivés à l'aéroport de Roissy-CDG sont contrôlés jeudi dans le cadre d'une opération intervenant au lendemain du lancement d'une procédure de suspension de la plateforme ( AFP / Jade Gao )

L'ensemble des colis issus de Shein arrivés à l'aéroport de Roissy-CDG sont contrôlés jeudi dans le cadre d'une opération intervenant au lendemain du lancement d'une procédure de suspension de la plateforme, a indiqué la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin sur X.

L'opération doit contribuer à alimenter les procédures en cours contre Shein et "les premiers constats font apparaître des produits non conformes et illicites", notamment des produits cosmétiques non autorisés, des jouets dangereux pour les enfants, des contrefaçons ou des appareils d'électroménager défaillants, a précisé la ministre dans un post sur le réseau social.

Menée conjointement par la répression des fraudes (DGCCRF), les douanes, la gendarmerie du transport aérien notamment, cette opération doit permettre de contrôler 200.000 colis et de s'assurer de la conformité des produits, notamment en vérifiant la "véracité des déclarations et le respect des obligations fiscales et douanières", a précisé la ministre des Comptes publics.

Plusieurs procédures (administratives, judiciaires et au niveau européen) ont été engagées mercredi contre la plateforme après le tollé provoqué par la vente de poupées à caractère pédopornographique et d'armes de catégories A.

Roissy-CDG est le deuxième aéroport européen avec deux millions de tonnes de fret traitées en moyenne chaque année, et il connaît un essor sans précédent des flux de e-commerce depuis 2022, a précisé le cabinet de la ministre à l'AFP.

Chaque année, 95% des flux de colis en provenance de Chine y transitent avant d'être distribués sur l'ensemble du territoire, selon Amélie de Montchalin.

Guerre commerciale
