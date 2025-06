Legrand: nouvel accord sur le crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Legrand annonce la signature avec sept banques, contre six précédemment, d'un nouvel accord d'amendement et d'extension de son contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis amendé en juillet 2014, décembre 2019 et septembre 2022.



Aux termes de ce nouvel accord, le nominal de cette ligne de crédit revolver est porté à 1.050 millions d'euros (contre 900 millions précédemment) et sa maturité est étendue jusqu'en juin 2030, avec options de reconduction jusqu'à juin 2032.



Le groupe d'infrastructures électriques pour le bâtiment confirme son engagement RSE en conservant un critère de performance extra-financière au calcul de la marge, ajustée chaque année en fonction du taux de réalisation de sa feuille de route RSE.







