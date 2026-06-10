Legrand met la main sur Girtz Industries aux Etats-Unis

Legrand fait part de l'acquisition de Girtz Industries, spécialiste américain de la conception de solutions d'intégration de puissance modulaires et hautement spécialisées, ainsi que de tests et de services techniques. Basée à Monticello, dans l'Indiana, cette entreprise emploie environ 300 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de près de 80 MUSD.

Selon le groupe français, les solutions de Girtz sont indispensables pour les clients nécessitant une alimentation électrique de secours ou des solutions d'alimentation primaire derrière le compteur, principalement dans les centres de données, mais également dans les applications industrielles, d'infrastructures et commerciales.

Legrand ajoute que cette opération vient renforcer sa position aux Etats-Unis, à la croisée de deux tendances clés : la croissance sans précédent de la demande en électricité et l'émergence de nouvelles architectures de centres de données nécessitant des solutions d'alimentation à haute densité, sobres en énergie et de plus en plus décentralisées.

"Cette acquisition est la 6e réalisée par Legrand depuis le début de l'année, toutes dans la transition énergétique et les centres de données, et représentant ensemble près de 440 MEUR de chiffre d'affaires annuel additionnel", met en avant son directeur général Benoît Coquart.