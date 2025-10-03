Legrand met la main sur Avtron Power Solutions
Basée à Cleveland (Ohio), l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 350 MUSD sur l'année 2025 avec une rentabilité élevée. Elle emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels en Amérique du Nord et en Europe.
Avtron propose des solutions pour établissements de santé, systèmes d'énergies renouvelables et l'industrie, mais réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires dans les datacenters, 'où la fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle'.
Réalisant aussi plus de 70% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, cette acquisition permet à Legrand de s'y développer significativement dans les solutions liées à la transition énergétique, dans des verticaux en forte croissance.
Avec une valeur d'entreprise de 1125 MUSD, les termes de cette acquisition respectent les critères financiers du groupe. Sa réalisation demeure soumise aux conditions suspensives d'usage, y compris des autorisations réglementaires.
