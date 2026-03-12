Legrand lance un plan d'actionnariat salarié international
Du 13 au 31 mars 2026, les salariés éligibles pourront acquérir des actions du groupe au prix de 118,20 euros, soit une décote de 20 %. *
L'opération sera proposée en France et dans plusieurs pays à l'international, dont la Chine. Les titres seront souscrits via un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou directement par les salariés selon les pays, avec une période d'indisponibilité de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.
Legrand publiera le 7 mai prochain ses résultats du premier trimestre 2026.
Valeurs associées
|138,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
