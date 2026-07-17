Legrand : enfonce les 136 EUR, menace le support des 133,5 EUR du 12/06

Legrand valide un double signal baissier : le titre enfonce le support oblique moyen terme des 136 EUR et menace dans la foulée le support des 133,5 EUR du 12/06.

Legrand se dirige vers le test du plancher des 128,5 EUR des 23 et 30 mars dernier, l'objectif final pourrait être le retracement des 123,5 EUR, le support majeur testé sans relâche du 12 décembre 2025 au 20 janvier 2026