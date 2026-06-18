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Legrand en haut du CAC, Citi juge le titre décoté
information fournie par AOF 18/06/2026 à 12:17

(Zonebourse.com) - Legrand s'adjuge jeudi la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, alors que Citi a revu son objectif de cours sur le titre à la hausse, les analystes de la banque américaine jugeant l'action décotée. A 11h45, le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment gagne 2,4% à 148,45 euros alors que l'indice phare de la Bourse de Paris est globalement inchangé.

Citi, qui reste à l'achat sur la valeur, indique avoir revu à 185 euros, contre 175 euros auparavant, son objectif sur le titre et avoir ouvert une fenêtre de surveillance positive de 90 jours ( 90-day positive short-term view ), jugeant que sa valorisation intègre un scénario trop sombre au vu de la croissance et de la qualité affichées par le groupe.

"Nous pensons que les prévisions du consensus en matière de croissance organique du chiffre d'affaires sont trop faibles pour 2026", écrivent les analystes dans une note.

Citi, qui déclare s'attendre à ce que l'équipementier relève son objectif de croissance interne pour cette année de 4%-7% à 5%-9%, rehausse en conséquence son estimation à 8,5%, essentiellement en raison du dynamisme de son activité dans les centres de données.

Du retard face à Schneider et ABB

"La sous-performance de Legrand en comparaison de Schneider et d'ABB tient largement à sa forte exposition aux secteurs de la rénovation et de la construction de bureaux, qui battent de l'aile en ce moment", explique la banque américaine.

"A cela s'ajoutent une faible présence sur les secteurs porteurs des réseaux électriques et de la moyenne tension, ainsi qu'une croissance dans les datacenters moins rapide que celle de ses concurrents", poursuit Citi.

"Nous pensons toutefois que la tendance pourrait désormais s'inverser : les livraisons de serveurs IT - un facteur clé de croissance pour les unités de distribution d'alimentation (PDU) - devraient repartir à la hausse plus tard cette année, tandis que les premiers signaux indiquent que le marché des bureaux pourrait avoir dépassé son point bas", conclut la note.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 12:17:00.

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