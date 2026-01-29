 Aller au contenu principal
Legrand : efface la résistance des 134,8E
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 13:58

Legrand efface la résistance des 134,8E du 12 novembre et ouvre un "gap" au-dessus de la MM100 qui gravite vers 134,55E.
Le titre est désormis bien parti pour refermer le "gap" des 146,75E resté béant depuis la grosse rupture baissière du 5 novembre dernier, suite au test d'un zénith à 150,4E inscrit le 3 novembre... et qui redevient un objectif technique crédible.

LEGRAND
137,750 EUR Euronext Paris +3,53%
