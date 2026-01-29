Legrand : efface la résistance des 134,8E
Le titre est désormis bien parti pour refermer le "gap" des 146,75E resté béant depuis la grosse rupture baissière du 5 novembre dernier, suite au test d'un zénith à 150,4E inscrit le 3 novembre... et qui redevient un objectif technique crédible.
Valeurs associées
|137,750 EUR
|Euronext Paris
|+3,53%
