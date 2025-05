Legrand : dopé par ses trimestriels, +7% en 48H à 104,7E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Legrand est dopé par ses trimestriels depuis le 7 mai et s'envole de +7% en 48H à 104,7E.

Le titre se rapproche des 107,3E, ex-sommet du 15 mars et pourrait retracer dans la foulée le zénith historique des 110,7E du 20 février... et il ne manque qu'un peu plus de 5%.





Valeurs associées LEGRAND 104,400 EUR Euronext Paris +3,26%