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Legrand augmente le débit pendant que David Campari se retrouve en gueule de bois
information fournie par AOF 07/05/2026 à 10:58

(Zonebourse.com) - La saison des résultats se poursuit, David Campari, Valiant Holding et Solva plongent après leurs publications alors que Legrand et Henkel sont en hausse. Verisure profite du soutien de Nordea et le luxe progresse sur fond de ralentissement des tensions au Moyen-Orient.

Actions en hausse :

Legrand ( 4%) : a publié un bénéfice net en progression de 14,2% a 334,9 MEUR. Cette performance est portée par un chiffre d'affaires en hausse de 11,4%. Ces bons résultats sont portés par la forte demande des "centres de données" et par une stratégie d'acquisitions efficace, garantissant un "excellent niveau de rentabilité" selon la direction.

Henkel ( 3%) : le groupe allemand dépasse les attentes avec une croissance organique de 1,8% au premier trimestre. Cette dynamique repose essentiellement sur le segment des produits de beauté et de grande consommation, portée notamment par la marque Schwarzkopf.

Intercontinental Hotels Group ( 3%) : le géant de l'hôtellerie profite d'un revenu par chambre disponible supérieur aux prévisions. La reprise du marche américain et la fidélité de la clientèle aisée ont soutenu l'activité. Les réservations de cette catégorie de voyageurs ont permis de compenser l'effet de l'inflation sur les budgets plus modestes.

Verisure ( 3%) : bénéficie du soutien de Nordea. La banque a relevé son objectif de cours à 18 EUR, contre 17,5 EUR précédemment, tout en maintenant sa recommandation à l'achat, confirmant sa confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.

LVMH ( 2%) : une dynamique positive s'empare de l'ensemble du secteur du luxe Richemont ( 3%) Hermès ( 3%) Kering ( 3%) . Les investisseurs deviennent optimistes suite aux signaux de détente qui se multiplient autour de l'Iran.

Actions en baisse :

David Campari (-11%) : le groupe de spiritueux italien a déclaré que son chiffre d'affaires avait progressé de 2,9%, chiffre en dessous des prévisions. La direction a toutefois déclaré que les prix seront attractifs pour les consommateurs malgré l'inflation.

Valiant Holding (-11%) : la banque de détail suisse a vu ses charges augmenter de 1,4%, les recettes n'ont pas suivi le rythme à 0,9%. Les revenus des opérations de négoce ont chuté de 10,7%. Pour 2026, la direction table sur un bénéfice net en légère hausse, pas de quoi convaincre les investisseurs.

Solvay (-11%) : le fournisseur de produits chimiques belge publie un bénéfice net sous-jacent en recul de 23,5% au premier trimestre 2026. L'EBITDA sous-jacent est en baisse de 12,4% ce qui représente une marge de 21,9% contre 22,3% un an auparavant.

Tenaris (-6%) : le fabricant de tubes en acier italien a prévenu qu'il anticipait une baisse de ses ventes au deuxième trimestre en raison d'une diminution des livraisons au Moyen-Orient. Les marges du groupe devraient être pénalisées par l'augmentation des coûts logistiques.

Centrica (-5%) : en plus de l'apaisement des tensions sur le prix du gaz, le groupe spécialisé dans sa distribution anticipe un EBITDA 2026 pour son activité retail vers le bas de sa fourchette de prévision. La direction précise qu'elle continue de surveiller l'impact du conflit.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 10:58:00.

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