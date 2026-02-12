 Aller au contenu principal
Legrand augmente de près de 7% son résultat net en 2025
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:20

Legrand publie un résultat net part du groupe en hausse de 6,7% à plus de 1,24 milliard d'euros au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20,7% des ventes (20,6% avant acquisitions), en hausse de 0,2 point.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment ont augmenté de 9,6% pour atteindre 9,48 MdsEUR, dont une hausse organique de 7,7%.

Legrand souligne que les centres de données, au coeur de sa stratégie de croissance, représentaient à fin 2025 un chiffre d'affaires de 2,4 MdsEUR, soit un peu plus du quart du total, contre 0,7 MdEUR en 2020.

Le conseil d'administration de Legrand proposera à l'AG du 27 mai 2026 le versement d'un dividende de 2,38 EUR par action au titre de 2025, en croissance de 8,2% et représentant un taux de distribution de 50%.

Le groupe vise pour l'année 2026 une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes, ainsi qu'une croissance de ses ventes (hors effets de change) entre 10 et 15%, dont une croissance organique entre 4 et 7%.

"Legrand démontre l'amélioration structurelle de son profil de croissance rentable, et vise de réaliser 15 MdsEUR de ventes à horizon 2030 avec une marge opérationnelle ajustée moyenne supérieure à 20%", ajoute son DG Benoît Coquart.

Par ailleurs, Legrand annonce ce jour deux acquisitions dans le domaine des datacenters, à savoir Green4T au Brésil et Kratos industries aux Etats-Unis, représentant respectivement des chiffres d'affaires d'environ 45 MEUR et 100 MUSD.

