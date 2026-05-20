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Legrand acquiert SRS Power Engineering en Malaisie
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 08:20

Legrand LEGD.PA a annoncé mercredi l’acquisition du groupe malais SRS Power Engineering, spécialisé en produits de protection de puissance pour les centres de données et l’industrie.

L'acquisition de SRS Power Engineering, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 90 millions d'euros, porte à cinq le nombre d'opérations de ce type annoncées par Legrand cette année, selon un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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