Legrand acquiert Girtz Industries aux USA

Legrand SA LEGD.PA :
* ANNONCE L'ACQUISITION DE GIRTZ INDUSTRIES AUX ÉTATS-UNIS
* GIRTZ INDUSTRIES RÉALISE UN CA ANNUEL DE PRÈS DE 80 M$
Texte original tinyurl.com/yt8ekfvz Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA
(Rédaction de Gdansk)
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