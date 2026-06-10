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Legrand acquiert Girtz Industries aux USA
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:09

Legrand SA LEGD.PA :

* ANNONCE L'ACQUISITION DE GIRTZ INDUSTRIES AUX ÉTATS-UNIS

* GIRTZ INDUSTRIES RÉALISE UN CA ANNUEL DE PRÈS DE 80 M$

Texte original tinyurl.com/yt8ekfvz Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA

(Rédaction de Gdansk)

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