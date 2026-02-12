 Aller au contenu principal
Legrand : accroche les 154E, record absolu
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:13

Legrand poursuit le rallye amorcé sur 124E et accroche les 154E, record absolu (et 26% en 3 semaines).
Le prochain objectif qui coïncide avec la résistance oblique moyen terme se situe vers 160E.

LEGRAND
154,2500 EUR Euronext Paris +6,64%
