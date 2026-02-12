Legrand : accroche les 154E, record absolu

Valeurs associées
|154,2500 EUR
|Euronext Paris
|+6,64%
A lire aussi
-
Le Conseil d’orientation des retraites s’apprête à réviser « significativement » son diagnostic financier en juin. Les projections de déficit du système pourraient être relevées, sous l’effet notamment de la baisse de la natalité, de la mise à jour des données ... Lire la suite
-
Cocktails de vin, spiritueux sans alcool, vin à la pression... vignerons et producteurs d'alcools rivalisent d'imagination pour tenter de contrer une consommation générale déclinante. Le secteur, présent cette semaine en masse au salon professionnel Wine Paris, ... Lire la suite
-
Un tir de toutes les premières entre dans sa phase finale. Ariane 6, dans sa configuration la plus puissante, s’apprête à décoller pour placer en orbite 32 satellites de la constellation Amazon Leo, une mission inaugurale qui scelle le partenariat entre le lanceur ... Lire la suite
-
Sous le regard de la mère du militant Amine Kessaci, doublement endeuillée, l'Assemblée a voté jeudi à l'unanimité pour étendre la protection des lanceurs d'alerte contre le narcotrafic, contre l'avis du gouvernement, lors de la "niche" parlementaire des écologistes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer