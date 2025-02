Legrand : +8% à 106,7E, 'gap' au-dessus de 99,6E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le trimestriels de Legrand sont salués avec ferveur et le titre s'envole de +8% à 106,7E.

Le titre pulvérise la résistance des 103,3E du 23 janvier et retrace le triple-top (obstacle majeur) des 106,7/107E des 26 septembre, 17/18 octobre puis 6 novembre 2024.

Attention à l'apparition d'un gros 'gap' au-dessus des 99,6E qui crée une zone de fragilité en cas de repli sous 105,9E.





Valeurs associées LEGRAND 103,15 EUR Euronext Paris +5,69%