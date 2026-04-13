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Leggett & Platt progresse après l'accord de rachat de 2,5 milliards de dollars conclu avec Somnigroup
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du fabricant diversifié Leggett & Platt LEG.N gagnent 7,3 % à 10,79 $ dans les transactions de pré-marché

** La société sera acquise par Somnigroup SGI.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 2,5 milliards de dollars

** La capitalisation boursière actuelle de la LEG s'élève à 1,36 milliard de dollars, selon les données du LSEG à la dernière clôture

** Les actionnaires recevront environ 0,15 action de SGI pour chaque action de LEG qu'ils détiennent; ils détiendront environ 9% de la société combinée

** LEG a refusé la proposition de SGI de 12 dollars par action en janvier; l'opération devrait être finalisée dans le courant de l'année

** L'action LEG a baissé de plus de 9% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, tandis que SGI a perdu plus de 12%

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LEGGETT & PLATT
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