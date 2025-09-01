Légers gains fragiles en Europe

(AOF) - Les marchés européens ont débuté septembre sur une note légèrement positive. Les volumes devraient rester faibles du fait de la fermeture de Wall Street en raison du Labor Day. Les premières données économiques du mois sont encourageantes : le secteur manufacturier de la zone euro a renoué avec la croissance en août. Le même constat peut être dressé pour la France. A Paris, les changements au sein de la direction de Renault sont appréciés. Vers 12h30, le CAC 40 gagne 0,11% à 7713,52 points et l'EuroStoxx50, 0,25% à 5365,02 points. Les taux longs sont en légère hausse en Europe.

Un mois après sa nomination, François Provost, directeur général de Renault , a dévoilé son équipe de direction. Katrin Adt, une ex-Mercedes, est notamment nommée à la tête de Dacia en remplacement de Denis Le Vot, qui quitte la société. En Bourse, l’action du constructeur automobile gagne 1,82% à 34,21 euros, dominant le CAC 40. Le secteur est bien orienté en Europe à une semaine du salon de Munich. Selon UBS, le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l’automobile s’est amélioré cet été, les sociétés semblant en bonne voie pour atteindre leurs objectifs (actualisés) annuels.

Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 52 euros à 63 euros sur Société Générale . L'action de la banque gagne 1,14% à 53,32 euros. Le bureau d'études considère que le recul d'environ 10 % du titre la semaine dernière, en raison des inquiétudes liées à la situation politique en France, représente une opportunité d'achat. Selon le bureau d'études, Société Générale est l'une des dernières banques en restructuration qui dispose d'un potentiel de rendement du capital et de croissance de la rentabilité supérieurs à ceux du secteur.

Capgemini (-0,25% à 121,15 dollars) annonce que les actionnaires de WNS ont approuvé l'acquisition de WNS par Capgemini lors des assemblées générales des actionnaires de WNS tenues à cette fin le 29 août dernier. Le 7 juillet dernier, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l'IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars par action WNS. Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars,

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français a retrouvé le chemin de la croissance en août, selon S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,4 le mois dernier contre 48,2 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 49,9. Il s'agit d'une première depuis janvier 2023.

Le secteur manufacturier de la zone euro a renoué avec la croissance en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,7 le mois dernier contre 49,8 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 50,5. Il signale une expansion du secteur manufacturier de la zone euro pour la première fois depuis juin 2022.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,2% en juillet 2025, en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux de 6,4% enregistré en juillet 2024, a indiqué EuroStat. Il est conforme aux attentes. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en juillet 2025, également en baisse par rapport au taux de 6% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux enregistré en juillet 2024.

Le secteur manufacturier s'est pratiquement stabilisé en août en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,8 le mois dernier contre 49,1 en juillet. Il était attendu à 49,9. Cette mesure était la plus élevée enregistrée depuis que l'indice est passé sous le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction à la mi-2022.

Les marchés américains sont fermés ce lundi en raison du Labor Day.

Vers 12h25, l'euro gagne 0,33% à 1,1725 dollar.