La compagnie canadienne WestJet passe une commande à long terme pour 67 avions Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général de WestJet aux paragraphes 5 et 11) par Allison Lampert et Nathan Gomes

La compagnie aérienne à bas prix WestJet a annoncé mercredi qu'elle avait passé sa plus importante commande auprès du constructeur américain Boeing

BA.N , concluant un accord pour 67 avions à réaction qui seront livrés jusqu'en 2034 dans le cadre de la stratégie de croissance de la compagnie aérienne canadienne.

La commande de 60 avions à fuselage étroit 737-10 MAX et de sept avions à fuselage large 787-9 Dreamliner intervient alors que le transporteur privé prévoit de doubler sa capacité d'ici le milieu des années 2030.

Il s'agit de la dernière commande pour le MAX 10 de Boeing, dont la certification par la Federal Aviation Administration n'est pas attendue avant 2026. Boeing a précédemment déclaré à l'adresse qu'il prévoyait d'achever la certification du MAX 10 et du plus petit MAX 7 d'ici la fin de l'année.

Boeing améliore la production de son avion le plus vendu après avoir chuté en 2024 en raison de l'explosion d'un panneau de porte en plein vol sur un avion MAX. Boeing a livré les deux derniers avions de WestJet en avance sur le dernier calendrier du constructeur, a déclaré le directeur général du transporteur.

"En fait, ils ont commencé à accélérer certaines livraisons", a déclaré Alexis von Hoensbroech, directeur général de WestJet, dont le siège est à Calgary. "Ils sont toujours en retard, mais ils arrivent maintenant plus vite qu'ils ne l'avaient indiqué auparavant, ce qui nous montre qu'ils sont vraiment en train de se ressaisir."

La ministre canadienne des transports, Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que l'accord générerait des avantages économiques tant pour le Canada que pour les États-Unis. Les deux pays sont impliqués dans un différend commercial.

"Cet accord entre WestJet et Boeing reflète une approche pragmatique des affaires, créant de nouvelles opportunités, des avantages économiques et des emplois à long terme des deux côtés de la frontière", a déclaré Chrystia Freeland.

L'économie canadienne s'est contractée au deuxième trimestre , bien plus que prévu sur une base annuelle, les droits de douane américains ayant réduit les exportations. Les chiffres du commerce de marchandises du pays pour le mois de juillet seront annoncés jeudi.

Boeing a remporté une série de commandes importantes ces derniers mois avec de nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l'administration Trump.

WestJet exploite déjà une flotte presque entièrement composée d'appareils Boeing.

"Nous ne commandons pas d'avions pour des raisons politiques, nous les commandons pour des raisons commerciales", a déclaré von Hoensbroech.

Le transporteur a déclaré qu'il avait également obtenu des options pour 25 737-10 MAX supplémentaires et quatre Dreamliners. Cette commande doublera la flotte de 787 du transporteur et portera son carnet de commandes global à 123 appareils et 40 options.

WestJet exploite actuellement 193 avions de passagers.