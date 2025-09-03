Grève des 10 et 18 septembre: que prévoient les syndicats des transports?

A l'approche des deux journées de mobilisation annoncées contre les projets d'économies budgétaires du gouvernement, le 10 septembre par un mouvement lancé sur les réseaux sociaux et le 18 septembre par l'intersyndicale, tour d'horizon des positions recensées dans les syndicats des transports par l'AFP.

Secteur aérien

Le SNCTA, syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français, les appelle à faire grève le jeudi 18 septembre. Il demande un "rattrapage intégral de l'inflation" en matière salariale, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a réagi à cet appel en affirmant qu'il ne céderait pas. Le SNCTA a regretté mardi qu'aucune réunion de conciliation, pourtant prévue par la loi, n'ait jusqu'ici été programmée. Le syndicat s'est dit prêt à "la reprise d'un dialogue social constructif".

De son côté, SUD Aérien appelle à la grève et au blocage des aéroports le 10 septembre, en rejoignant le mouvement national contre l'austérité.

Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), première organisation de la profession, a en revanche déclaré mercredi à l'AFP qu'il n'appellerait à la grève ni le 10 ni le 18 septembre.

Chez Air France, FO, premier syndicat du groupe, a appelé mardi ses adhérents à rejoindre le mouvement du 18 pour "combattre l'austérité" et déposé "un préavis de grève de 1 à 24 heures" pour ce jour-là.

La CFDT du groupe Air France, deuxième organisation représentative, est sur la même ligne, appelant "à la grève sur une journée le 18", a expliqué mercredi son secrétaire général Christophe Dewatine, les personnels étant selon lui particulièrement opposés à la suppression de jours fériés, souvent travaillés dans l'aérien, et donc synonymes de majoration de la rémunération.

La CGT Air France prévoit pour sa part un appel à la grève les 10 et 18 septembre.

Secteur ferroviaire

La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a appelé à "participer massivement" à la grève le 10 septembre, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Quant à la date du 18 septembre, le syndicat n'a pas fait connaître sa position pour le moment.

L'Unsa ferroviaire a dit mardi "s'associer avec l'ensemble des forces syndicales interprofessionnelles" et appelle "à la grève l'ensemble des cheminots le 18 septembre prochain pour exprimer leur mécontentement".

SUD-Rail avait été le premier syndicat majeur de la SNCF à appeler faire grève le 10 septembre, dans un communiqué publié le 21 août.

La CFDT Cheminots a déclaré à l'AFP "s'inscrire dans l'appel à la mobilisation du 18 septembre", sans appeler clairement, ou non, à la grève.

RATP

Les quatre principaux syndicats de la RATP, la CGT, FO, Unsa Mobilité et la CFE-CGC, ont appelé à la grève le 18 septembre dans un communiqué commun.

Le syndicat La Base, majoritaire chez les conducteurs de RER, a de son côté appelé à faire grève le 10 septembre dans un communiqué partagé sur sa page Facebook. Il n'a pas précisé s'il se joignait à la mobilisation du 18.