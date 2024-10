Légère remontée des livraisons d'Airbus en septembre

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Airbus a livré 50 avions neufs en septembre, en faible progression par rapport au mois précédent, mais a gonflé son carnet de commandes avec des contrats pour 235 appareils, a annoncé mercredi l'avionneur européen.

Les livraisons de septembre ne marquent qu'une progression modeste après les 47 d'août, traditionnellement creux. Le constructeur avait livré 77 avions en juillet, 67 en juin, 53 en mai et 61 en avril.

Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions.

Depuis le début de l'année, Airbus a remis 497 appareils à 77 clients. Il avait prévenu fin juin qu'il allait livrer moins d'avions que prévu sur l'année 2024, en raison de difficultés persistantes de sa chaîne de fournisseurs.

Alors qu'il tablait initialement sur la livraison de 800 avions cette année, soit un volume proche de celui de 2019, année référence avant que la pandémie de Covid-19 ne torpille le secteur aéronautique, il prévoit désormais de n'en livrer que 770. En 2019, le géant industriel européen avait livré 863 appareils.

Fin septembre, il avait annoncé qu'il allait réorganiser sa production en se concentrant sur les "fondamentaux" pour maintenir la montée en cadence, tout en excluant tout "plan social".

Côté commandes, le mois de septembre a souri à Airbus, qui a gonflé son carnet de 50% pour 2024 à 648 exemplaires nets, grâce à plusieurs grosses commandes, quasiment toutes de monocouloirs A320neo et A321neo, vedettes de sa gamme: 85 appareils (dont 10 gros porteurs A350) pour un client non identifié , 80 pour le loueur CDB Leasing et 70 pour la compagnie Cebu Pacific (Philippines).