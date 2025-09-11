Légère hausse en vue à Wall Street, l'inflation conforme aux attentes, l'emploi déçoit

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Si l'inflation est globalement conforme aux attentes en août, elle a accéléré par rapport à juillet au niveau général. Elle s'est en revanche stabilisée dans sa version core. En parallèle, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement dépassé les attentes. Le rendement du 10 ans perd 1,7 point de base, à 4,036 points. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,21% et 0,27%.

Hier à Wall Street

À New York, les indices ont terminé la séance en ordre dispersé. Le Dow Jones a mis fin à une série de deux séances consécutives de hausse pour finir sur un repli de 0,48 %, à 45 490,92 points, tandis que le Nasdaq Composite a réussi à grappiller 0,03 %, à 21 886,06 points. De son côté, le S&P 500 a battu un nouveau record historique en clôture avec un gain de 0,30 %, à 6 532,04 points, grâce notamment à l’envolée d’Oracle. Les prix à la production d’août ont, contre toute attente, diminué, ce qui vient renforcer encore plus l’hypothèse d’une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes d’allocation chômage se sont élevées à 263 000 unités, contre des attentes à 235 000. Les chiffres de la semaine précédente ont été très légèrement révisés à la baisse en passant de 237 000 à 236 000 unités.

L’inflation s’est élevée à 0,4% en août aux États-Unis, contre 0,2% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel, après 2,7% en juillet. Le consensus s’élevait à 2,9%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,3% le mois dernier aux États-Unis, contre 0,3% en juillet, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 3,1% en rythme annuel après 3,1% en juillet. Le consensus anticipait une stabilisation de l'inflation.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera connue à 16h30.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Alibaba va lever environ 3,2 milliards de dollars américains via l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2032. Le produit de l'opération permettra à l'Amazon chinois de renforcer ses capacités d'infrastructure cloud et ses opérations commerciales internationales.

Chipotle

Chipotle Mexican Grill envisage de s'implanter en Asie l'année prochaine avec l'ouverture de restaurants en Corée du Sud et à Singapour, dans un contexte où les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain. La firme californienne a annoncé qu'elle ouvrirait ces nouveaux établissements via une coentreprise avec SPC Group, une société alimentaire sud-coréenne.

Merck

Merck a dévoilé des résultats positifs d’une étude de phase 3 baptisée Stride-13. Cette dernière avait pour but d’évaluer la tolérance et l’immunogénicité de Capvaxive par rapport à un autre vaccin chez les enfants et adolescents de 2 à 18 ans ayant terminé leur cycle de vaccination pneumococcique pédiatrique et présentant une ou plusieurs affections chroniques les rendant plus vulnérables aux infections pneumococciques.