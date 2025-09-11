L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo

L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à 7.823,52 points. À Francfort, le Dax a pris 0,26% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,78%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Francfort a opté par le statu quo pour la deuxième réunion consécutive, alors que l'inflation dans le bloc monétaire évolue autour du niveau cible du 2% et que les perspectives économiques sont plutôt stables malgré les incertitude entourant la politique commerciale américaine, la hausse des dépenses publiques en Allemagne et les tensions politiques en France.

Francfort n'a donné par ailleurs aucune indication sur sa prochaine décision, et les opérateurs ont freiné leurs paris sur une nouvelle baisse des taux au cours de ce cycle, la banque s'étant montrée optimiste quant aux perspectives économiques.

Les traders estiment désormais à un peu moins de 50% la probabilité d'une nouvelle baisse des taux de la BCE d'ici juin 2026, contre environ 60% avant la décision prise jeudi par la BCE, selon données ICAP.

"Les éléments susceptibles d'évoluer un peu plus sont probablement tout ce qui touche aux Bunds et si le marché sent que le Conseil des gouverneurs ou Mme Lagarde sont prêts à prendre en considération la situation française dans leurs décisions de politique monétaire", note Francesco Pesole, analyste chez ING.

Juliette Cohen, économiste de CPR Asset Management, souligne pour sa part que les projections de croissance pour 2025 et 2026 ont été revues à la hausse et que les perspectives d'inflation restent globalement inchangées par rapport à la réunion de juin, lorsque l'institution a baissé pour la dernière fois le coût de l'argent.

"Le résultat des négociations commerciales de l'été et les projections d'inflation ne la pressent pas à agir. Et le fait que le Conseil estime que les risques sur les perspectives économiques sont désormais plus équilibrés éloigne un peu plus la probabilité d'une nouvelle baisse de taux plus tard dans l'année", dit-elle.

La décision de la BCE intervient à un moment où une reprise des baisses de taux aux États-Unis se profile clairement en raison des difficultés du marché du travail, un scénario qui n'a pas été remis en cause par les chiffres d'inflation légèrement supérieurs aux prévisions publiés dans l'après-midi.

VALEURS

A Paris, Kering a pris 2,4% après avoir annoncé mercredi ne pas avoir l'intention de racheter la totalité de la maison de couture italienne Valentino avant au moins 2028, une décision qui rassure les investisseurs face au lourd endettement du groupe de luxe.

Technip Energies, qui a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif pour acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe américain Ecovyst, a pris 3,6%.

Ailleurs en Europe, Puma a fini en baisse de 0,34% après que Reuters a rapporté que la holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, ne vendrait pas sa participation de 29% dans l'équipementier sportif allemand à sa valeur de marché actuelle et n'était pas en pourparlers pour conclure un accord.

Covestro a gagné 7,9% après que Reuters a rapporté qu'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, préparait des remèdes pour répondre à l'enquête de l'UE au regard du règlement relatif aux subventions étrangères concernant son acquisition du groupe allemand.

A WALL STREET

La Bourse de New York est en nette hausse, soutenu par les paris de reprise des baisses de taux par la Fed malgré une inflation légèrement supérieure aux prévisions en août.

La Fed devrait réduire ses taux d'au moins 25 points de base la semaine prochaine, et les opérateurs parient sur trois autres baisses consécutives d'un quart de point, une à chaque réunion restante cette année.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,14%, le Standard & Poor's 500 de 0,74% et le Nasdaq Composite de 0,66%.

Aux valeurs, l'assureur santé Centene prend 10,4% après avoir annoncé que ses résultats financiers jusqu'au mois d'août étaient conformes à ses prévisions.

Micron Technology avance de 10,6% après que Citigroup a relevé son objectif de cours pour le fabricant de puces.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois et leur hausse sur un an a été la plus forte depuis sept mois, montrent les données publiées par le département du Travail.

Les inscriptions au chômage ont pour leur part augmenté lors de la semaine au 6 septembre à 263 .000 contre 236.000 la semaine précédente, alors que les économistes attendaient en moyenne 235.000, ce qui souligne les difficultés du marché du travail américain.

CHANGES

Le recul des paris sur une baisse des taux soutient l'euro, qui progresse de 0,33% à 1,1732 dollar.

Le billet vert cède quant à lui 0,23% face à un panier de devises de référence.

TAUX

Les rendements des obligations à court terme, les plus sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté jeudi, les opérateurs estimant que la BCE pourrait avoir atteint la fin de sa politique d'assouplissement.

Le rendement du Bund à deux ans a pris 3 points de base à 1,9853%, tandis que celui de son homologue à dix ans a fini quasi inchangé à 2,6603%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de près de 1,3 point de base à 4,0187%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 1,2 point de base à 3,5208%.

PÉTROLE

Les inquiétudes liées à l'affaiblissement de la demande américaine et à l'excès d'offre pèsent jeudi sur les prix du pétrole.

Le Brent recule de 1,72% à 66,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 1,95% à 62,43 dollars.

