 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 840,50
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:13

L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort

L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à 7.823,52 points. À Francfort, le Dax a pris 0,26% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,78%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Francfort a opté par le statu quo pour la deuxième réunion consécutive, alors que l'inflation dans le bloc monétaire évolue autour du niveau cible du 2% et que les perspectives économiques sont plutôt stables malgré les incertitude entourant la politique commerciale américaine, la hausse des dépenses publiques en Allemagne et les tensions politiques en France.

Francfort n'a donné par ailleurs aucune indication sur sa prochaine décision, et les opérateurs ont freiné leurs paris sur une nouvelle baisse des taux au cours de ce cycle, la banque s'étant montrée optimiste quant aux perspectives économiques.

Les traders estiment désormais à un peu moins de 50% la probabilité d'une nouvelle baisse des taux de la BCE d'ici juin 2026, contre environ 60% avant la décision prise jeudi par la BCE, selon données ICAP.

"Les éléments susceptibles d'évoluer un peu plus sont probablement tout ce qui touche aux Bunds et si le marché sent que le Conseil des gouverneurs ou Mme Lagarde sont prêts à prendre en considération la situation française dans leurs décisions de politique monétaire", note Francesco Pesole, analyste chez ING.

Juliette Cohen, économiste de CPR Asset Management, souligne pour sa part que les projections de croissance pour 2025 et 2026 ont été revues à la hausse et que les perspectives d'inflation restent globalement inchangées par rapport à la réunion de juin, lorsque l'institution a baissé pour la dernière fois le coût de l'argent.

"Le résultat des négociations commerciales de l'été et les projections d'inflation ne la pressent pas à agir. Et le fait que le Conseil estime que les risques sur les perspectives économiques sont désormais plus équilibrés éloigne un peu plus la probabilité d'une nouvelle baisse de taux plus tard dans l'année", dit-elle.

La décision de la BCE intervient à un moment où une reprise des baisses de taux aux États-Unis se profile clairement en raison des difficultés du marché du travail, un scénario qui n'a pas été remis en cause par les chiffres d'inflation légèrement supérieurs aux prévisions publiés dans l'après-midi.

VALEURS

A Paris, Kering a pris 2,4% après avoir annoncé mercredi ne pas avoir l'intention de racheter la totalité de la maison de couture italienne Valentino avant au moins 2028, une décision qui rassure les investisseurs face au lourd endettement du groupe de luxe.

Technip Energies, qui a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif pour acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe américain Ecovyst, a pris 3,6%.

Ailleurs en Europe, Puma a fini en baisse de 0,34% après que Reuters a rapporté que la holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, ne vendrait pas sa participation de 29% dans l'équipementier sportif allemand à sa valeur de marché actuelle et n'était pas en pourparlers pour conclure un accord.

Covestro a gagné 7,9% après que Reuters a rapporté qu'ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, préparait des remèdes pour répondre à l'enquête de l'UE au regard du règlement relatif aux subventions étrangères concernant son acquisition du groupe allemand.

A WALL STREET

La Bourse de New York est en nette hausse, soutenu par les paris de reprise des baisses de taux par la Fed malgré une inflation légèrement supérieure aux prévisions en août.

La Fed devrait réduire ses taux d'au moins 25 points de base la semaine prochaine, et les opérateurs parient sur trois autres baisses consécutives d'un quart de point, une à chaque réunion restante cette année.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,14%, le Standard & Poor's 500 de 0,74% et le Nasdaq Composite de 0,66%.

Aux valeurs, l'assureur santé Centene prend 10,4% après avoir annoncé que ses résultats financiers jusqu'au mois d'août étaient conformes à ses prévisions.

Micron Technology avance de 10,6% après que Citigroup a relevé son objectif de cours pour le fabricant de puces.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois et leur hausse sur un an a été la plus forte depuis sept mois, montrent les données publiées par le département du Travail.

Les inscriptions au chômage ont pour leur part augmenté lors de la semaine au 6 septembre à 263 .000 contre 236.000 la semaine précédente, alors que les économistes attendaient en moyenne 235.000, ce qui souligne les difficultés du marché du travail américain.

CHANGES

Le recul des paris sur une baisse des taux soutient l'euro, qui progresse de 0,33% à 1,1732 dollar.

Le billet vert cède quant à lui 0,23% face à un panier de devises de référence.

TAUX

Les rendements des obligations à court terme, les plus sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté jeudi, les opérateurs estimant que la BCE pourrait avoir atteint la fin de sa politique d'assouplissement.

Le rendement du Bund à deux ans a pris 3 points de base à 1,9853%, tandis que celui de son homologue à dix ans a fini quasi inchangé à 2,6603%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de près de 1,3 point de base à 4,0187%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 1,2 point de base à 3,5208%.

PÉTROLE

Les inquiétudes liées à l'affaiblissement de la demande américaine et à l'excès d'offre pèsent jeudi sur les prix du pétrole.

Le Brent recule de 1,72% à 66,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 1,95% à 62,43 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,41 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
62,46 USD Ice Europ -1,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

  • stellantis (Crédit: / stellantis)
    Stellantis a identifié trois priorités pour son redressement-DG
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:11 

    (Actualisé avec déclarations et précision sur la trésorerie) Stellantis STLAM.MI a identifié trois priorités pour son redressement, a dit jeudi le directeur général du constructeur automobile franco-italo-américain, la croissance de l'activité, la bonne exécution ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank