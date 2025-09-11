Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras

Salon Hyvolution à Paris

Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés à des opérations offshores.

Ce contrat couvre la fourniture de tubes en acier carbone et inoxydable ainsi que les accessoires associés, indique le groupe français dans un communiqué, soulignant que ses produits et services OCTG sont destinés aux opérations offshores de Petrobras de 2026 à 2029.

Ce contrat illustre le succès du plan d'investissement de Vallourec au Brésil pour pouvoir produire localement des références techniques qui devaient auparavant être importées, notamment d'Allemagne, a déclaré le président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec, Philippe Guillemot, à Reuters.

C'est le résultat de la stratégie du groupe, au cours des deux dernières années, de réduire les volumes de production et de se concentrer sur les produits à forte valeur ajoutée, dans le cadre de ses plans de réduction de la dette, a-t-il ajouté.

En septembre dernier, Vallourec avait signé un contrat de trois ans avec Petrobras pour la fourniture d'un maximum de 25.000 tonnes de tubes d'acier et d'accessoires pour le développement des projets Sepia 2 et Atapu 2.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)