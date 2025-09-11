 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis a identifié trois priorités pour son redressement-DG
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 16:38

(Actualisé avec précisions)

Stellantis STLAM.MI a identifié trois priorités pour son redressement, a dit jeudi le directeur général du constructeur automobile franco-italo-américain, la croissance de l'activité, la bonne exécution industrielle et l'augmentation des profits.

Antonio Filosa, qui s'exprimait lors de la "Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025", a notamment évoqué un retour à une situation de stocks saine aux Etats-Unis, assuré que le groupe tirerait les leçons des erreurs techniques passées, comme sur le moteur Puretech, et qu'il entendait redresser la barre sur la génération de cash en augmentant d'abord le chiffre d'affaires.

Pour y parvenir, Stellantis compte sur ses nouveaux modèles, comme ceux lancés en Europe sur la plateforme abordable "smart car" ou sur la plateforme STLA Medium (nouvelle Jeep Compass). Aux Etats-Unis, il a réintroduit des produits très populaires, comme le moteur V8 HEMI sur le pick-up Dodge RAM 1500, et lancera sous la même marque un pick-up de taille moyenne.

Antonio Filosa a succédé à Carlos Tavares, parti brutalement fin 2024 après des désaccords avec les principaux actionnaires sur la manière de faire face à la dégradation de la performance du groupe. Il doit présenter au premier trimestre 2026 une version actualisée du plan stratégique "Dare forward 2030".

(Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres et Giulio Piovaccari à Milan, édité par Blandine Hénault)

