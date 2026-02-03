Légère hausse des indices boursiers mondiaux et rebond de l'or et de l'argent

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté mardi, tandis que les principaux indices de Wall Street ont perdu du terrain, les stocks de logiciels ayant été frappés alors que les investisseurs attendaient les rapports de résultats importants. En revanche, les prix des métaux précieux ont fortement augmenté, regagnant une partie du terrain perdu après une déroute de deux jours . le dollar américain a légèrement baissé, tandis que le dollar australien s'est démarqué, en se redressant largement après que la banque centrale a rejoint le Japon en tant que seule économie du monde développé à relever ses taux d'intérêt. Les actions du secteur des matières premières et le dollar se sont emballés depuis la nomination par le président américain Trump de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale vendredi dernier. Alors qu'il sera sous la pression de Trump pour réduire les taux d'intérêt, Warsh est désireux de réduire le bilan de la Fed, ce qui augmenterait les rendements obligataires, ce qui est considéré comme un élément négatif pour les métaux précieux. Mais mardi, l'or au comptant < XAU= > a augmenté de 5,91% à $4 940,99 4,940.99 l'once après avoir chuté d'environ 13% au cours des deux dernières séances. L'argent au comptant < XAG= > a augmenté de 11,17% pour atteindre $88,29 l'once après avoir chuté de 6 % lors de la séance de lundi et de 27 % vendredi. "Le marché s'est montré assez inquiet, du moins en adoptant un biais hawkish suite à la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers. "Nous prenons enfin une grande respiration et nous nous disons que nous avons peut-être réagi de manière excessive et qu'il faut se calmer un peu. Nous constatons un retour au calme sur les marchés des matières premières, notamment en ce qui concerne l'or et l'argent." Le sentiment des investisseurs a toutefois été agité, l'indice de volatilité CBOE .VIX s'étant soudainement redressé vers la fin de la première demi-heure de la séance boursière américaine. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, les actions de Nvidia NVDA.O ont pesé le plus lourd à Wall Street après que Reuters a rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, a cherché des alternatives plus rapides aux puces d'intelligence artificielle de Nvidia. Le fabricant de puces AMD AMD.O et la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O devaient publier leurs résultats après la clôture du marché. À Wall Street , le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse, mais ont rapidement perdu du terrain, les valeurs logicielles pesant sur en raison des inquiétudes liées à la concurrence de l'intelligence artificielle. À 11:16 (1616 GMT), le S&P 500 .SPX a perdu 32,07 points, soit 0,46%, à 6 944,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 239,39 points, soit 1,01%, à 23 352,71. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 42,46 points, soit 0,09%, à 49 450,12. La jauge MSCI des actions à travers le monde < .MIWD00000PUS > a progressé de 2,71 points, soit 0,26%, à 1 046,48 . L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX est resté stable, après avoir atteint un record plus tôt. En ce qui concerne les devises, le billet vert a fait un pas en arrière après le rallye de la semaine dernière contre une série de devises. Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 1,02% à 0,7018$ après que la Reserve Bank of Australia ait augmenté ses taux d'un quart de point à 3,85%, citant une inflation supérieure à l'objectif et un marché de l'emploi tendu. L'indice du dollar < =USD >, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,14% pour s'établir à 97,41 , l'euro < EUR= > en hausse de 0,2 % à $1,1813 . Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,09% pour s'établir à 155,74. Les prix du pétrole ont regagné un peu de terrain mardi, après avoir chuté de plus de 4% lors de la session précédente, alors que les participants au marché considéraient les perspectives de l'offre mondiale et la possibilité d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,08% pour atteindre $62,81 le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à $66,90 le baril, en hausse de 0,9 % sur la journée. Sur le marché des bons du Trésor américain , les rendements ont légèrement augmenté mardi, les opérateurs évaluant les changements possibles de la politique de la Réserve fédérale sous la direction de Kevin Warsh, tandis que les opérateurs faisaient face à des retards dans les données économiques américaines en raison d'une fermeture partielle du gouvernement. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans < US10YT=RR > a augmenté de 1 point de base pour atteindre 4,287 %, contre 4,277 % à la fin de la journée de lundi, tandis que l'obligation à 30 ans < US30YT=RR > a augmenté de 0,8 point de base à 4,917 %. Le rendement du billet à 2 ans < US2YT=RR >, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,6 point de base à 3,586 %, contre 3,57 % en fin de journée lundi .