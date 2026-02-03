 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Légère hausse des indices boursiers mondiaux et rebond de l'or et de l'argent
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:00

L'indice mondial des
actions MSCI a légèrement augmenté mardi, tandis que les
principaux indices de Wall Street ont perdu du terrain, les
stocks de logiciels ayant été frappés alors que les
investisseurs attendaient les rapports de résultats importants.
En revanche, les prix des métaux précieux ont fortement
augmenté, regagnant une partie du terrain perdu après une
déroute de deux jours .
le dollar américain a légèrement baissé, tandis que le dollar
australien s'est démarqué, en se redressant largement après que
la banque centrale  a rejoint le Japon en tant que seule
économie du monde développé à relever ses taux d'intérêt.
Les actions du secteur des matières premières et le dollar se
sont emballés depuis la nomination par le président américain
Trump de Kevin Warsh  à la tête de la Réserve fédérale
vendredi dernier. Alors qu'il sera sous la pression de Trump
pour réduire les taux d'intérêt, Warsh  est désireux de
réduire le bilan de la Fed, ce qui augmenterait les rendements
obligataires, ce qui est considéré comme un élément négatif pour
les métaux précieux. 
    Mais mardi, l'or au comptant <
    XAU=
    > 
    a augmenté de 5,91%
     à $4 940,99
    4,940.99
     l'once après avoir chuté d'environ 13% au cours des deux
dernières séances. L'argent au comptant <
    XAG=
    > 
    a augmenté de 11,17%
     pour atteindre $88,29
     l'once après avoir chuté de 6 % lors de la séance de lundi
et de 27 % vendredi. 
    "Le marché s'est montré assez inquiet, du moins en adoptant
un biais hawkish suite à la nomination de Kevin Warsh à la
présidence de la Fed", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste
en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers. 
  
    "Nous prenons enfin une grande respiration et nous nous
disons que nous avons peut-être réagi de manière excessive et
qu'il faut se calmer un peu. Nous constatons un retour au calme
sur les marchés des matières premières, notamment en ce qui
concerne l'or et l'argent." 
    Le sentiment des investisseurs a toutefois été agité,
l'indice de volatilité CBOE  .VIX  s'étant soudainement redressé
vers la fin de la première demi-heure de la séance boursière
américaine. 
Dans le secteur de l'intelligence artificielle, les actions de
Nvidia  NVDA.O  ont pesé le plus lourd à Wall Street après que
Reuters a rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, a
cherché des alternatives plus rapides  aux puces
d'intelligence artificielle de Nvidia. Le fabricant de puces AMD
 AMD.O  et la société d'équipement de serveurs Super Micro
Computer  SMCI.O  devaient publier leurs résultats après la
clôture du marché. 
À Wall Street  , le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en
hausse, mais ont rapidement perdu du terrain, les  valeurs
logicielles pesant sur   en raison des inquiétudes liées à
la concurrence de l'intelligence artificielle. À 11:16 (1616
GMT), le S&P 500 .SPX a perdu 32,07 points, soit 0,46%, à 6
944,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 239,39 points, soit
1,01%, à 23 352,71. Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
progressé de 42,46 points, soit 0,09%, à 49 450,12.
    La jauge MSCI des actions à travers le monde <
    .MIWD00000PUS
    > 
    a progressé de 2,71 points, soit 0,26%, à 1 046,48
    .
  
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  est resté stable,
après avoir atteint un record plus tôt.
  
En ce qui concerne les devises, le billet vert a fait un pas en
arrière après le rallye de la semaine dernière contre une série
de devises. Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 1,02% à
0,7018$ après que la Reserve Bank of Australia ait augmenté ses
taux d'un quart de point à 3,85%, citant une inflation
supérieure à l'objectif et un marché de l'emploi tendu.
    L'indice du dollar <
    =USD
    >, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de
devises comprenant le yen et l'euro, 
    a baissé de 0,14%
     pour s'établir à 97,41
    , l'euro <
    EUR=
    > 
    en hausse de 0,2 %
     à $1,1813
    
    .
  
    Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,09% pour s'établir à 155,74.
  
    Les prix du pétrole   ont regagné un peu de terrain
mardi, après avoir chuté de plus de 4% lors de la session
précédente, alors que les participants au marché considéraient
les perspectives de l'offre mondiale et la possibilité d'une
désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 1,08% pour
atteindre $62,81 le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à
$66,90 le baril, en hausse de 0,9 % sur la journée.
  
Sur le marché des bons du Trésor américain , les
rendements ont légèrement augmenté mardi, les opérateurs
évaluant les changements possibles de la politique de la Réserve
fédérale sous la direction de Kevin Warsh, tandis que les
opérateurs faisaient face à des retards dans les données
économiques américaines en raison d'une fermeture partielle du
gouvernement.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans <
    US10YT=RR
    > 
    a augmenté de 1 point de base pour atteindre 
    4,287
    %, contre 
    4,277
    % à la fin de la journée de 
    lundi, tandis que l'obligation
     à 30 ans <
    US30YT=RR
    > a augmenté de 0,8 point de base à 
    4,917
    %.
  
    Le rendement du billet à 2 ans <
    US2YT=RR
    >, qui évolue généralement en fonction des prévisions de
taux d'intérêt de la Réserve fédérale, 
    a augmenté de 1,6 point de base à 
    3,586
    %, contre 
    3,57
    % en fin de journée 
    lundi
    .

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
240,2100 USD NASDAQ -2,46%
AUD/USD SPOT
0,7014 Six - Forex 1 +0,94%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 987,00 USD LME -2,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 032,87 Pts Index Ex -0,76%
EUR/USD SPOT
1,1818 USD Six - Forex 1 +0,22%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 177,38 Pts Index Ex -1,76%
NVIDIA
179,0700 USD NASDAQ -3,52%
Or
4 946,76 USD Six - Forex 1 +6,13%
Pétrole Brent
67,25 USD Ice Europ +1,42%
Pétrole WTI
63,13 USD Ice Europ +2,00%
S&P 500 INDEX
6 899,92 Pts CBOE -1,10%
STOXX Europe 600
617,93 Pts DJ STOXX +0,10%
SUPER MICRO
29,0650 USD NASDAQ -2,17%
USD/JPY SPOT
155,7065 Six - Forex 1 +0,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank