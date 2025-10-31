 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 146,29
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Légère baisse en vue en Europe sur fond d'une séance plus calme
information fournie par AOF 31/10/2025 à 08:37

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine particulièrement chargée, entre les banques centrales, l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et une avalanche de résultats des deux côtés de l'Atlantique. Ce vendredi,les investisseurs vont pouvoir reprendre leur souffle en gardant un œil sur l'estimation préliminaire de l'inflation en zone euro pour le mois d'octobre. Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)".

Imerys

Le chiffre d’affaires d'Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d’une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d’euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Saint-Gobain

A données comparables, les revenus de Saint-Gobain ont légèrement reculé de 0,2%, à 11,424 milliards d’euros au troisième trimestre. A structure réelle, ils sont en repli de 1,3%. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, ces données affichent des variations respectives de -0,4 et +0,7%, pour un chiffre d’affaires total de 35,276 milliards d’euros. A structure réelle, entre juillet et septembre, l’activité a été portée par la zone Asie-Pacifique (+1%), l’Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (+2,3%).

Scor

Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions attendus. Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du réassureur s'affiche à 22,1% sur la période là où le consensus ciblait 18,8%. Le ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,2% en septembre en ligne avec les prévisions après un recul de 0,2% le mois précédent.

En France, l'inflation en octobre et les prix à la production en septembre seront publiés à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago en octobre sera à suivre à 14h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,43% à 1,1563 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance particulièrement dense au lendemain de la Fed et après la BCE, non sans avoir digéré une kyrielle de résultats des deux côtés de l’Atlantique. La BCE a opté, comme prévu, pour le statu quo, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % à moyen terme. Côté valeurs, Stellantis a flanché tandis qu'Airbus a survolé les débats dans le sillage d'une performance trimestrielle solide. Le CAC 40, qui a enchaîné une troisième séance dans le rouge, a fléchi de 0,53% à 8157 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,15% à 8697 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire négatif, les investisseurs digérant la Fed et une kyrielle de résultats d'entreprises. L'action de Meta a chuté sur fond de dépenses d'investissement "bien plus importantes" l'an prochain. De son côté, Alphabet a progressé, la forte demande d'IA ayant entraîné des résultats meilleurs que prévu. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte où Jerome Powell, a refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 0,23% à 47522 points et le Nasdaq de 1,57% à 23581 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste à l'Assemblée nationale, Paris, le 31 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pour Faure (PS), l'accord franco-algérien de 1968 a "encore du sens"
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:55 

    Le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a estimé vendredi que l'accord de 1968 régissant l'immigration des Algériens en France avait "encore du sens" et qu'il ne fallait "pas le changer", au lendemain du vote d'une résolution du RN à l'Assemblée ... Lire la suite

  • "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    information fournie par France 24 31.10.2025 09:47 

    À la Une de la presse, vendredi : les vives réactions dans la presse française après le vote d'une résolution du RN sur l'accord franco-algérien de 1968 ; aux États-Unis, des réactions aussi intenses à l'annonce de Donald Trump de vouloir reprendre les essais nucléaires ... Lire la suite

  • e géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Shein ouvrira mercredi son magasin au BHV à Paris
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:46 

    Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV. C'est ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies : nomination provisoire d'une nouvelle administratrice
    information fournie par AOF 31.10.2025 09:31 

    (AOF) - DBV Technologies a annoncé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le docteur Philina Lee, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination est effective depuis le 30 octobre. Le docteur Lee remplacera Daniel Soland, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank