Légère baisse en vue en Europe sur fond d'une séance plus calme

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine particulièrement chargée, entre les banques centrales, l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et une avalanche de résultats des deux côtés de l'Atlantique. Ce vendredi,les investisseurs vont pouvoir reprendre leur souffle en gardant un œil sur l'estimation préliminaire de l'inflation en zone euro pour le mois d'octobre. Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)".

Imerys

Le chiffre d’affaires d'Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d’une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d’euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Saint-Gobain

A données comparables, les revenus de Saint-Gobain ont légèrement reculé de 0,2%, à 11,424 milliards d’euros au troisième trimestre. A structure réelle, ils sont en repli de 1,3%. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, ces données affichent des variations respectives de -0,4 et +0,7%, pour un chiffre d’affaires total de 35,276 milliards d’euros. A structure réelle, entre juillet et septembre, l’activité a été portée par la zone Asie-Pacifique (+1%), l’Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (+2,3%).

Scor

Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions attendus. Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du réassureur s'affiche à 22,1% sur la période là où le consensus ciblait 18,8%. Le ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,2% en septembre en ligne avec les prévisions après un recul de 0,2% le mois précédent.

En France, l'inflation en octobre et les prix à la production en septembre seront publiés à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago en octobre sera à suivre à 14h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,43% à 1,1563 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé une séance particulièrement dense au lendemain de la Fed et après la BCE, non sans avoir digéré une kyrielle de résultats des deux côtés de l’Atlantique. La BCE a opté, comme prévu, pour le statu quo, jugeant que l'inflation reste proche de l'objectif de 2 % à moyen terme. Côté valeurs, Stellantis a flanché tandis qu'Airbus a survolé les débats dans le sillage d'une performance trimestrielle solide. Le CAC 40, qui a enchaîné une troisième séance dans le rouge, a fléchi de 0,53% à 8157 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,15% à 8697 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire négatif, les investisseurs digérant la Fed et une kyrielle de résultats d'entreprises. L'action de Meta a chuté sur fond de dépenses d'investissement "bien plus importantes" l'an prochain. De son côté, Alphabet a progressé, la forte demande d'IA ayant entraîné des résultats meilleurs que prévu. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte où Jerome Powell, a refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 0,23% à 47522 points et le Nasdaq de 1,57% à 23581 points.