 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget de la Sécu : la durée des arrêts maladie limitée en commission parlementaire
information fournie par Boursorama avec Media Services 31/10/2025 à 14:56

Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu "au regard de la situation du patient" et en le justifiant sur leur prescription.

( AFP / FRED TANNEAU )

( AFP / FRED TANNEAU )

La durée des arrêts maladie pourraient être limitée à partir de 2026, les députés de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, en ayant voté vendredi 31 octobre le principe à l'occasion de l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Cette durée sera fixée par décret, le gouvernement indiquant souhaiter la limiter à 15 jours pour un premier arrêt de travail , s'il est prescrit par un médecin de ville, et 30 jours à l'hôpital. Toute prolongation serait limitée à deux mois. Les médecins pourront toutefois déroger au plafond prévu "au regard de la situation du patient" et en le justifiant sur leur prescription.

Aucune durée maximale d'arrêt maladie n'est aujourd'hui prévue , bien que des recommandations existent pour certaines pathologies, avec des durées indicatives. Les assurés sont par ailleurs soumis à un plafond de 360 jours d’indemnités journalières sur trois ans.

Ce vote en commission ne constitue qu'une indication et les députés devront le confirmer la semaine prochaine dans l'hémicycle, où ils repartiront du texte initial du gouvernement.

Pour justifier cette mesure, l'exécutif pointe notamment la croissance des dépenses d'indemnités journalières. Elle doit permettre un suivi "plus régulier des patient s, donc une réévaluation au meilleur rythme de leur état de santé", a argumenté le rapporteur général du texte, Thibault Bazin (LR).

"Manque de visibilité pour les employeurs"

"Qui sommes-nous pour nous immiscer dans la relation entre le patient et le médecin ?", a rétorqué la députée de La France insoumise Ségolène Amiot. Elle pointe un potentiel manque de visibilité pour les employeurs voulant "prévoir un remplaçant" avec un premier arrêt limité à 15 jours.

Cette limitation "part du postulat que l'augmentation des arrêts de travail est une augmentation de la fraude et c'est faux", a ajouté Hendrik Davi (groupe écologiste).

Un amendement de Thibault Bazin a, par ailleurs, été adopté pour supprimer la possibilité pour la télémédecine de renouveler un arrêt de travail , sauf en cas d'impossibilité dûment justifiée d'obtenir une consultation classique.

Les députés ont, en outre, débattu de l'examen de reprise du travail à l'issue d'un congé maternité, réalisé par un médecin du travail. Celui-ci est actuellement obligatoire, mais le gouvernement souhaite le rendre facultatif. "Il manque des médecins du travail" et c'est une façon pour le gouvernement de "gérer la pénurie", a critiqué le député Paul-André Colombani (groupe indépendant Liot).

Thibault Bazin a lui estimé que cette mesure était susceptible d'être censurée par le Conseil constitutionnel, car n'ayant pas sa place dans un budget de la Sécurité sociale. Elle a été supprimée en commission, mais là encore, les députés devront renouveler leur vote dans l'hémicycle, avant que le texte ne soit envoyé au Sénat.

Budget France

1 commentaire

  • 16:16

    Enfin les abus sont multiples, qui n'en connait pas : un cas parmi mes connaissances..elle souffre de douleurs tantôt au dos, au genoux etc 32 ans sauf pour faire ses courses.. Et il y en a des centaines de milliers .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche à l'accueil d'un commissariat indiquant "Vous êtes victime de : viol ou agression sexuelle ou violence conjugale / Autre infraction" pour les victimes potentielles sans rendez-vous ou pour préciser leur grief, le 9 février 2024 à Bordeaux ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le nombre de féminicides conjugaux en hausse en France en 2024
    information fournie par AFP 31.10.2025 16:09 

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite

  • Le dirigeant centriste néerlandais Rob Jetten lors d'une conférence de presse à La Haye, le 30 octobre 2025 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    "On peut battre les populistes" : le centriste néerlandais Jetten revendique la victoire électorale
    information fournie par AFP 31.10.2025 15:46 

    Le dirigeant centriste néerlandais Rob Jetten a revendiqué vendredi la victoire dans une élection serrée face à l'extrême droite, affirmant que son succès surprise montrait que les mouvements populistes pouvaient être vaincus en Europe. A 38 ans, le chef du parti ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:46 

    Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite

  • Le chef du parti centriste néerlandais D66, Rob Jetten, le 18 octobre 2025, à Leiden, aux Pays-Bas ( ANP / Lina Selg )
    Rob Jetten, ex-athlète en course pour gouverner les Pays-Bas
    information fournie par AFP 31.10.2025 15:43 

    Plus jeune, Rob Jetten était meneur d'allure, "lièvre", pour les entraînements de Sifan Hassan, devenue championne olympique d'athlétisme. À 38 ans, il impose désormais son propre rythme à la tête de la politique néerlandaise. Le centriste revendique la victoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank