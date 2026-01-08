Légère baisse en vue en Europe avant des indicateurs clés

Des travailleurs traversent le London Bridge à l'heure de pointe du matin à Londres

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à la veille du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain alors que la séance du jour est elle-même riche en indicateurs macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis.

Les investisseurs évaluent en outre les conséquences de l'aggravation des tensions géopolitiques dans ‍le monde.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,22% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,13%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,35%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,22% et le Stoxx 600 en baisse de 0,25%.

Le marché prendra notamment connaissance à partir de 10h00 GMT des chiffres en zone euro des prix à la production, du ‌taux de chômage, d'indicateurs sur la confiance des consommateurs et des entreprises.

Outre Atlantique sont attendus les inscriptions hebdomadaires au chômage, dernier statistique de la semaine sur l'emploi avant la publication vendredi du rapport officiel sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage.

Ces statistiques sont importantes car elles permettent d'ajuster les anticipations sur l'évolution des taux directeurs alors que les ​données de mercredi ont été particulièrement contrastées. De fait, les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont affiché en octobre un recul plus marqué a montré que prévu, tandis que l'indice ISM ⁠des services pour le mois de décembre a montré une accélération surprise. Sur le marché de l'emploi, l'enquête Jolts a fait état d'une baisse inattendue des offres d'emplois en novembre, tandis que celle du cabinet ADP a indiqué que le secteur privé avait créé moins d'emplois que prévu en décembre.

Sur le plan géopolitique, la ⁠perspective d'une prise ou d'un "rachat" du Groenland par les Etats-Unis devrait être encore au ‍centre de l'attention. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait la semaine prochaine avec des responsables danois alors que ⁠plusieurs dirigeants européens, dont le président Emmanuel Macron, ont marqué mardi leur soutien au Danemark et au Groenland.

Les derniers développements sur le Venezuela devraient également être surveillés, les Etats-Unis ayant intercepté deux pétroliers liés au Venezuela, dont l'un naviguait sous pavillon russe, dans le cadre de la politique du président Donald Trump visant à contrôler les flux pétroliers dans les Amériques. Enfin, les cours pétroliers semblent se stabiliser jeudi après ​leur récente baisse liée à un accord entre Caracas et Washington sur les exportations du pétrole vénézuélien.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq terminant en hausse dans le sillage des gains des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que le S&P-500 et le Dow Jones ont décliné, plombés notamment par le repli de JPMorgan et de groupes financiers.

L'indice Dow Jones ⁠a cédé 0,94% à 48.996,08 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,34% à 6.920,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,16% à 23.584,28 points.

EN ASIE

A la Bourse ​de Tokyo, à l'approche de la clôture, l'indice Nikkei reflue de 1,24% à 51.314,49 points, deuxième séance consécutive de repli, les valeurs du ​secteur de l'intelligence artificielle (IA) et de la chimie ​étant dans le rouge. Le Topix, plus large, cède 0,49% à 3.494,31 points.

"Il semble que les marchés asiatiques marquent simplement une pause après un bon début d'année 2026", note Charu Chanana, cheffe stratège en investissements ​chez Saxo.

"Les principaux enjeux géopolitiques dictent les décisions. L'interdiction par la Chine des exportations de biens à double usage ⁠vers le Japon et les discussions sur les risques potentiels liés aux terres rares incitent les investisseurs à réduire leur exposition au Japon", a-t-elle ajouté.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) oscille jeudi entre pertes et gains.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng recule de 1,47%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,01% et le CSI 300 reflue de 0,79%, les investisseurs prenant leurs bénéfices dans la finance, dont le compartiment s'achemine vers sa pire séance en près de sept semaines.

CHANGES/TAUX

Le dollar reste stable face à un panier de devises de référence, après des indicateurs économiques mitigés en amont ‌du rapport sur l'emploi américain de vendredi.

L'euro grappille 0,07%, à 1,1681 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3453 dollar (-0,04%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,1358%, après un recul de 4,1 points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit jeudi après deux séances consécutives de baisse, la diminution plus importante que prévu des stocks de brut américains ayant donné un certain élan aux investisseurs pour acheter des contrats à terme tout en surveillant l'évolution de la situation au Venezuela.

Le Brent progresse de 0,48% à 60,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,45% à 56,24 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Commandes à l'industrie novembre -1,0% +1,5%

- sur un an n.d. -0,2%

FR 07h45 Balance commerciale novembre n.d. €-3,920 mds

- exportations n.d. €51,730 mds

- importations n.d. €55,648 mds

EZ 10h00 Taux de chômage novembre 6,4% 6,4%

EZ 10h00 Prix à la production novembre +0,2% +0,1%

- sur un an -1,9% -0,5%

EZ 10h00 Sentiment économique décembre 97,0 97,0

USA 13h30 Inscriptions ‌hebdomadaires au sem. au 27 210.000 199.000

chômage décembre

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)