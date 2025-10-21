Légère baisse en vue des marchés américains

(AOF) - Wall Street est attendu en léger repli après la publication de nombreux résultats d'entreprises. General Motors a dévoilé des comptes trimestriels plutôt encourageants et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping en novembre en Corée du Sud. Le président américain espère que cette rencontre débouchera sur un "accord équitable" et sur une amélioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq perdent respectivement 0,07% et 0,08%.

Hier à Wall Street

Les indices américains se sont offerts de belles hausses. La tendance à Wall Street a été soutenue par les propos apaisants de Donald Trump sur la guerre commerciale, le dirigeant a même indiqué qu’il se rendrait en Chine au début de l’année prochaine. Autre soutien pour les marchés : la probabilité de la fin du « shutdown » dans les prochains jours. Kevin Hassett, conseiller économique du président des Etats-Unis a annoncé sa fin cette semaine. Dans ces conditions, le Dow Jones a progressé de 1,12%, à 46 707 points et le Nasdaq Composite s’est apprécié de 1,37%, à 22 990 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce mardi.

Les valeurs à suivre

3M

Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net de 834 millions de dollars, contre un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,19 dollars, là où le marché anticipait seulement 2,07 dollars. Les ventes ajustées ont augmenté de 4,1%, à 6,3 milliards de dollars, contre un consensus de 6,25 milliards de dollars. Elles ont progressé de 3,2% en organique.

Coca-Cola

Coca-Cola a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et a maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices. Le géant américain, qui a été soutenu par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 12,5 milliards de dollars contre 12,39 milliards de dollars attendus. Hors éléments, Coca-Cola a fait état d'un bpa de 82 cents contre 78 cents de consensus.

General Motors

General Motors a dévoilé des comptes trimestriels plutôt encourageants et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Entre juillet et septembre, le groupe a généré un bénéfice net de 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt, en raison, notamment, de charges exceptionnelles. Le bénéfice par action dilué et ajusté s'est quant à lui affiché à 2,80 dollars, contre 2,96 il y a un an, mais les analystes tablaient sur seulement 2,32 dollars.

General Dynamics

Filiale de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a remporté un contrat d'environ 3 milliards d'euros du BAAINBw (l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement et des technologies de l'information) pour équiper la Bundeswehr (l'armée allemande) d'un nouveau véhicule de reconnaissance : le LUCHS 2. Le système de ce véhicule est doté d'une technologie de capteurs de reconnaissance en réseau de pointe.

GE Aerospace

L'équipementier aéronautique GE Aerospace a rehaussé ses prévisions annuelles 2025 après une solide croissance au troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une hausse de ses revenus ajustés entre 17 et 19% contre précédemment entre 14 et 16%. Le résultat d'exploitation devrait être compris entre 8,65 et 8,85 milliards de dollars, en comparaison avec une estimation antérieure de 8,2-8,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 6 et 6,20 dollars contre une fourchette précédente de 5,60-5,80 dollars.

Goldman Sachs

Bien que J.P. Morgan se dise prête à payer une prime pour les acteurs de premier plan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, les PER de 14 pour le premier (n° 1 en actions et n° 3 en FICC) et de 15,2 pour le second (n° 2 en actions) sur la base de ses prévisions 2027 semble trop élevés. Ces valorisations représentent une prime d'environ 80 % par rapport aux banques d'investissement européennes, en particulier Barclays à 6,4 et même Deutsche Bank à 8,4, souligne l'analyste.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars par action, Il y a un an à la même période, il s'élevait à 1,62 milliard de dollars, mais à 6,80 dollars par action. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 2,4 milliards de dollars il y a un an.

Northrop Grumman

Northrop Grumman affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% sur un an. Le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action diluée, contre 1 milliard de dollars, soit 7 dollars par action diluée, au troisième trimestre 2024. résultat d'exploitation a progressé de 11% à 1,24 milliard de dollars. Le free cash flow a bondi de 72% à 1,256 milliard de dollars.