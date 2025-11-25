 Aller au contenu principal
Légère baisse de la confiance des ménages français en novembre
information fournie par AOF 25/11/2025 à 09:01

(AOF) - La confiance des ménages se replie légèrement en novembre, a indiqué l'Insee. A 89, l’indicateur qui la synthétise baisse d’un point et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Il était attendu stable à 90. Ce mois-ci, l’opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, passée et future, est quasi stable. L'Insee souligne que le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner a atteint un nouveau maximum historique.

Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage sont quasi stables : le solde correspondant perd un point, mais demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

En novembre 2025, la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois est stable. Le solde d'opinion associé se maintient au niveau de sa moyenne de longue période.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

