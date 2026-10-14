Léger repli des ventes pour Drone Volt mais la marge brute bondit

Le constructeur de drones professionnels Drone Volt a enregistré une progression de 52% de sa marge brute au troisième trimestre 2026, malgré un chiffre d'affaires en baisse de 3%. Le groupe bénéficie de la montée en puissance de ses activités à forte valeur ajoutée.

Drone Volt rapporte avoir dégagé une marge brute consolidée de 1,13 million d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 52% sur un an, selon des données non auditées établies en normes IFRS. Le taux de marge brute atteint 61%, contre 39% un an auparavant, soit une amélioration de 22 points.

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1,86 MEUR, en recul de 3%. Cette évolution masque des performances contrastées entre les différentes activités du groupe.

En effet, dans le détail, les revenus de Drone Volt Factory, Services & Academy ont progressé de 30%, à 1,36 MEUR. Ces activités à forte marge représentent désormais 73% du chiffre d'affaires total, contre 54% un an plus tôt. Leur marge brute a augmenté de 66%, à 1,06 MEUR, avec un taux de marge de 78%, en amélioration de 17 points.

A l'inverse, l'activité Distribution a vu son chiffre d'affaires reculer de 43%, à 500 000 euros, tandis que sa marge brute a diminué de 29%, à 75 000 euros.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé atteint 6,69 MEUR, en hausse de 10%. La marge brute progresse de 41%, à 3,55 MEUR, portant le taux de marge brute à 53%, contre 41% un an plus tôt.

"La performance du 3e trimestre confirme la pertinence de notre stratégie de focalisation sur les activités à forte valeur ajoutée", a déclaré Marc Courcelle, le directeur général.

Sur le plan stratégique, le groupe a notamment finalisé un partenariat avec Sol.One portant sur le développement du système de drones Saboteur UAV. Cet accord s'accompagne d'un engagement ferme d'achat de systèmes de propulsion et de composants auprès de Drone Volt pour un montant minimum de 50 millions d'euros sur cinq ans.

Drone Volt a également renforcé sa structure financière grâce à une augmentation de capital de 2,35 MEUR réalisée au cours du trimestre, complétée par un investissement de Sol.One finalisé fin septembre.

Pour la fin de l'exercice 2026, Drone Volt affiche sa "confiance", sans toutefois communiquer de nouveaux objectifs financiers chiffrés. Le groupe entend poursuivre le développement de ses activités de services, de formation et de "Drone as a Service". Le partenariat avec Sol.One devrait, quant à lui, contribuer à un changement d'échelle progressif à compter de 2027.