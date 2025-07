Léger recul du CAC 40, l'euro au plus haut depuis septembre 2021

(AOF) - En légère hausse à l’ouverture, les marchés actions européens ont ensuite basculé dans le rouge. En revanche, l’euro poursuit sa hausse par rapport au dollar. À plus de 1,18 dollar, l'euro est au plus haut depuis septembre 2021 face au billet vert. Les statistiques du jour ont montré une stabilisation du secteur manufacturier en juin en zone euro. L'inflation a atteint 2%. À Paris, Renault annoncé qu’il enregistrera une perte comptable de 9,5 milliards d'euros après avoir modifié le traitement comptable de sa participation dans Nissan. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,36% à 7638 points.

A la Bourse de Londres, Sainsbury's fléchit de 0,83% à 287,40 pence. Le deuxième groupe britannique de supermarchés a fait état de ventes au premier trimestre supérieures aux attentes du marché. La société a profité d'une météo printanière favorable et d'une perturbation chez son concurrent Marks & Spencer, victime d'une importante cyberattaque. Ses ventes en comparable au Royaume-Uni, hors carburant, ont augmenté de 4,7 %, grâce à la bonne tenue des ventes d'Argos, contre une hausse de 3,7 % au trimestre précédent et un consensus de 3,4%.

A la Bourse de Paris, Renault (+ 0,56 %, à 39,35 euros) a annoncé une modification du mode de comptabilisation de sa participation dans Nissan qui va entraîner une perte nette d'environ 9,5 milliards d'euros au premier semestre. Jusqu’alors comptabilisée par mise en équivalence, la participation sera désormais un actif financier évalué à la juste valeur par capitaux propres, soit une estimation sur la base du cours de bourse de Nissan. Ce changement sera sans impact cash et sans impact sur le calcul du dividende, a souligné le constructeur automobile français.

Onze mois après l'annonce de négociations exclusives pour l'acquisition d'Axa IM à BNP Paribas pour 5,1 milliards d'euros, l'opération a été finalisée. A la Bourse de Paris, les actions BNP Paribas et Axa perdent respectivement 0,02% à 41,66 euros et 1,14% à 75,46 euros au sein d'un marché parisien en légère baisse. Ce rapprochement aboutit à la création de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs européens, avec 1500 milliards d'actifs sous gestion. Sandro Pierri, directeur général de BNP Paribas AM, dirigera les activités de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur manufacturier français a été légèrement moins forte que prévu en juin, selon des données préliminaires. L’indice des acheteurs des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s’est replié de 49,8 en mai à 48,1, se maintenant ainsi sous la barre des 50 sans changement pour un vingt-neuvième mois consécutif. Il était cependant attendu 47,8 par les économistes.

La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est stabilisée en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,5 en juin, après 49,4 en mai. Il était également attendu à 49,4.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en juin 2025, contre 1,9% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme au consensus. Hors alimentation et énergie, l'inflation est restée stable à 2,3%, également en ligne avec les attentes.

La contraction du secteur manufacturier allemand a été légèrement moins forte que prévu en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49 en juin, en ligne avec les attentes, après 48,3 en mai.

Le taux de chômage est resté stable à 6,3% en juin en Allemagne. Il était attendu en progression à 6,4%. 11000 demandeurs d’emplois ont été dénombrés contre 34000 en mai et un consensus de 18000.

Aux États-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en juin sera publié à 15h45 avant le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en avril, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin et les dépenses de construction à 16h00.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,31% à 1,1821 dollar.