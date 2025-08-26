Léger recul anticipé à Wall Street, Donald Trump fait pression sur la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Hier, Donald Trump a accentué sa pression sur la Fed en révoquant la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Cette décision renforce l'inquiétude à propos de l'indépendance de l'institution financière. Les investisseurs ont pris connaissance à 14h30 d'un repli plus faible que prévu de commandes de biens durables en juillet. Toujours à l’agenda économique, la confiance des consommateurs en août sera à surveiller. A 30 minutes des premières cotations, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite s'effritent de respectivement 0,08% et 0,11%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en baisse, après avoir été rassurés vendredi par les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole. Il a ouvert la porte une baisse des taux d'intérêt en septembre. Côté valeurs, Nvidia publiera mercredi soir ses résultats trimestriels. Keurig Dr Pepper a chuté alors que le groupe va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's. Côté statistiques, les données sur le PIB américain au second trimestre seront publiées jeudi et l'indice PCE sera connu vendredi. Le Dow Jones a perdu 0,77% à 45282 points. Le Nasdaq a cédé 0,22% à 21449 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes de biens durables ont reculé de 2,8% en juillet aux Etats-Unis après une baisse de 9,4% en juin. Elles étaient anticipées en repli de 3,8%. Les commandes de biens durables, hors transport et aéronautique, ont progressé de 1,1% alors qu’elles étaient anticipées en augmentation de 0,3% après un repli de 0,4% en juin.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin sera publié à 15 heures et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en août sera connu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

AT&T

L'opérateur télécoms AT&T annonce l'acquisition de licences de spectre auprès d'EchoStar pour environ 23 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord qui lui permettra d'étendre son réseau américain. La finalisation de l'accord est prévue pour mi-2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La firme texane a précisé que cette acquisition renforcerait sa capacité à fournir des services 5G et fibre optique outre-Atlantique.

Boeing

Korean Air annonce l'achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s'agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L'investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.

Walgreens Boots Alliance/Interactive Brokers

L'intermédiaire financier, Interactive Brokers, remplacera le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance au sein de l'indice S&P500 à partir du 28 août.