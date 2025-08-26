L'Europe clôture en baisse avec les inquiétudes sur la France et l'indépendance de la Fed

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi avec les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la situation politique en France.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,64% à 7.714,15 points, le Footsie britannique de 0,73% et le Dax allemand de 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,99%, le FTSEurofirst 300 0,66% et le Stoxx 600 0,8%.

Les inquiétudes concernant la situation politique de la France et ses potentielles conséquences ont plombé l'Europe mardi.

François Bayrou, le Premier ministre français, a annoncé lundi qu'il demanderait un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question "centrale" de la "maîtrise de nos finances". Les analystes misent sur une chute de son gouvernement.

"La question plus générale qui se pose pour l'euro est de savoir si les récentes nouvelles en provenance de France déstabilisent l'appétit pour l'euro de manière plus générale, ou s'il s'agit d'un problème isolé à la France", ont résumé les économistes d'ING dans une note publiée mardi.

Le président américain Donald Trump a également secoué la Fed en annonçant lundi le limogeage d'une gouverneure de l'institution, Lisa Cook, sur fond d'allégations de fraude pour obtenir un prêt immobilier.

Cette décision inédite, qui devrait donner lieu à une longue bataille juridique, alimente les craintes concernant l'indépendance de la banque centrale américaine.

Jerome Powell, président de la Fed, a par ailleurs ouvert la porte à une réduction des taux dès septembre en adoptant un ton plus 'dovish' à Jackson Hole.

Les investisseurs, qui parient largement sur une baisse des taux le mois prochain, attendent par ailleurs la publication des résultats de Nvidia mercredi.

Le secteur bancaire européen a affiché l'une des plus mauvaises performances du Vieux continent à la mi-journée, en baisse de 1,75%, plombé par les banques françaises qui subissent la situation politique nationale.

BNP Paribas, Crédit Agricole SA et Société Générale ont perdu 4,2%, 5,4% et 6,8%.

Toujours en France, Spie et Eiffage, qui ont annoncé des acquisitions lundi, ont perdu 5,1% et 7,8%.

Ailleurs en Europe, Kingfisher a perdu plus de 4% après que Deutsche Bank a réduit son objectif de prix sur le cours.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,11% et le Standard & Poor's 500 de 0,02%, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,1%.

L'indice de confiance des ménages en France a légèrement baissé en août, de façon inattendue, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

La confiance des consommateurs aux États-Unis a quant à elle baissé moins que prévu en août, a montré l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

Le dollar est orienté à la baisse après le limogeage d'une gouverneure de la Fed par Donald Trump.

Le dollar perd 0,31% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,32% à 1,1655 dollar, et la livre sterling progresse de 0,22% à 1,3484 dollar.

Les taux français se sont plutôt stabilisés après la forte hausse de lundi, le 10 ans atteignant un plus haut en 5 mois.

Le rendement du dix ans français a perdu 0,2 point de base à 3,4965% comme celui à deux ans à 2,049%.

Le rendement du dix ans allemand a perdu 0,3 pb à 2,7192%, celui du taux à deux ans a pris 0,2 pb à 1,9425%.

Le rendement du Treasury à dix ans perd 0,2 pb à 4,2731% tandis que le rendement du titre à deux ans recule de 4,5 pb à 3,6852%.

Les prix du pétrole baissent mardi après avoir bondi de près de 2% lors de la séance précédente, les traders restant attentifs à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le Brent perd 1,92% à 67,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 abandonne 2,05% à 63,49 dollars.

