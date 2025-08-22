 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 959,44
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Léger rebond en vue à Wall Street avant le discours de Powell
22/08/2025 à 14:58

(AOF) - Les marchés actions américains devraient légèrement rebondir à l'ouverture de la dernière séance de la séance, en amont du discours de Jerome Powell lors du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole. Il s'agira à cette occasion de sa dernière intervention en tant que président de la Fed, avant la fin de son mandat en mai. Son discours interviendra à 16h dans un contexte très tendu. Donald Trump accuse Powell de ne pas baisser assez rapidement les taux d'intérêt. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,18% et 0,15%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge. La prudence est de mise avant l'intervention de Jerome Powell ce vendredi dans le cadre du colloque de Jackson Hole qui réunit de nombreux banquiers centraux. Sur le front des statistiques, l'activité du secteur privé a progressé en août à son rythme le plus élevé depuis décembre. Côté valeurs, Walmart a été sanctionné malgré le relèvement d'une partie de ses prévisions annuelles. Le Dow Jones s'est replié de 0,34% à 44785 points et le Nasdaq de 0,34% à 21100 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique américaine n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Caterpillar

Caterpillar Inc. et Hunt Energy Company ont conclu un accord de collaboration stratégique à long terme axé sur la production d'énergie indépendante hautement efficace, en vue de garantir la fiabilité et la performance pour répondre aux besoins exigeants des centres de données. Caterpillar s'appuiera sur son portefeuille diversifié de solutions énergétiques, et apportera notamment des équipements de production au gaz naturel et diesel, des turbines à gaz, des appareillages de commutation, des commandes, du post-traitement et des services de conception technique.

Intuit

Sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels d'Intuit s'élèvent à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 36% à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé sur un an passant de 2,96 à 3,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action (GAAP) a augmenté de 31% à 13,67 dollars. " Nous avons connu un exercice financier exceptionnel en 2025, avec une croissance de 20% au quatrième trimestre et de 16% sur l'ensemble de l'année ", a déclaré Sasan Goodarzi, président-directeur général d'Intuit.

Workday

Au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, les revenus de Workday atteignent les 2,348 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6% sur un an. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 2,169 milliards de dollars, en croissance de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ressort à 248 millions de dollars, soit 10,6% des revenus, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 111 millions de dollars, ou 5,3% des revenus au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Zoom Communications

Zoom Communications est attendu en nette hausse en avant-Bourse au lendemain d'une publication trimestrielle meilleure que prévu. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. Le Bpa est ressorti à 1,53 dollar, là où le consensus ciblait 1,37 dollar après 1,39 dollar un an auparavant. Les revenus, au-dessus des attentes, ont totalisé 1,22 milliard de dollars. Pour l'exercice 2026, le groupe a rehaussé ses prévisions, tablant sur des revenus allant de 4,83 à 4,84 milliards de dollars.

