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Legend Biotech recule après une cession d'actions de 226 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Les actions de Legend Biotech ( LEGN.O ) ont chuté de 10,4 % avant l'ouverture de la séance de jeudi, à 30,03 dollars, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 226 millions de dollars ** La société de thérapie cellulaire, dont le siège social est situé à Somerset, dans le New Jersey, a vendu mercredi en fin de journée 7,7 millions d’actions dépositaires américaines (ADS) au prix de 29,35 dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 12,4 % par rapport au dernier cours de l’action enregistré mercredi ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer ses programmes de développement, notamment le LB2501, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux, conformément au prospectus

** Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup et Deutsche Bank sont les co-chefs de file ** Le 2 juin, l’action LEGN a bondi de 42 % à 36,28 $ après que le LB2501 a montré des résultats préliminaires prometteurs dans le traitement de patients atteints d’un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire, un type de cancer du sang

** Legend, une filiale de GenScript Biotech 1548.HK cotée à Hong Kong, compte environ 185,74 millions d’ADS en circulation, représentant environ 371,48 millions d’actions ordinaires

** À la clôture de mercredi, l'action LEGN affichait une hausse de 54 % depuis le début de l'année

** Sur 17 analystes, 15 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; le cours cible médian s'établit à 60,40 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 13:56:37.

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