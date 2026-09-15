Legend Biotech nomme Zhang, ancienne cadre de Novartis, au poste de directrice générale

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(Actualisation des cours et ajout des commentaires des analystes au paragraphe 7, de la réponse de l'entreprise au paragraphe 8 et du contexte au paragraphe 9)

par Siddhi Mahatole

Legend Biotech LEGN.O a nommé mardi Ingrid Zhang, cadre de longue date de Novartis NOVN.S , au poste de directrice générale, avec effet immédiat, misant sur une experte du secteur pour piloter son expansion au-delà de Carvykti, son traitement anticancéreux phare.

Mme Zhang occupait jusqu’à récemment le poste de directrice commerciale internationale chez Novartis et avait auparavant dirigé les activités chinoises du laboratoire pharmaceutique suisse. Elle a également occupé des postes de direction chez AstraZeneca AZN.L et Pfizer PFE.N .

“C’est un privilège de rejoindre Legend Biotech à un moment crucial de la croissance de l’entreprise”, a déclaré Mme Zhang, qui a passé 15 ans chez Novartis, dans un communiqué.

Mme Zhang succède à Ying Huang, qui a démissionné en juillet après sept ans à la tête du fabricant de thérapies cellulaires.

Carvykti, le traitement anticancéreux phare de Legend contre le myélome multiple, développé en collaboration avec Johnson & Johnson JNJ.N , a généré environ 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière et environ 1,25 milliard de dollars au premier semestre 2026.

L’action Legend Biotech a clôturé en baisse de 4,6 % mardi.

Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que le recrutement d’une experte en commerce était logique compte tenu de la nécessité de soutenir la croissance de Carvykti. Il a également souligné que cette nomination pourrait affaiblir les efforts récents de l’entreprise visant à prendre ses distances avec la Chine.

“Ingrid Zhang apporte une expertise internationale approfondie pour diriger la société vers sa prochaine phase de croissance, en capitalisant sur notre dynamique avec Carvykti, en faisant progresser notre portefeuille de produits et en mettant en œuvre notre stratégie de croissance à long terme”, a déclaré Legend Biotech à Reuters dans une réponse par e-mail.

Legend figurait parmi les filiales de GenScript Biotech

1548.HK citées dans une lettre l’année dernière par des législateurs américains , qui réitéraient leurs inquiétudes quant au rôle de cette entreprise biotechnologique chinoise dans le renforcement des capacités de Pékin en matière de biotechnologie.

Legend développe actuellement une thérapie cellulaire expérimentale in vivo contre le lymphome qui pourrait éliminer le long processus de fabrication requis pour les traitements CAR-T conventionnels.

Novartis subit des pressions de la part d’un actionnaire majeur pour remanier son conseil d’administration à la suite d’une série d’échecs consécutifs lors d’essais cliniques.