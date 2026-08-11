Legend Biotech en hausse après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Legend Biotech LEGN.O progresse de 5,1% à 21,70 dollars en pré-ouverture

** LEGN affiche un chiffre d'affaires de 387,5 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 355,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 16 cents, dépasse les estimations de 7 cents

** La société fait état d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ainsi que de dépôts à terme, d'environ 965 millions de dollars au 30 juin

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ 5% jusqu'à la dernière clôture