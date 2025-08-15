Legence, soutenu par Blackstone, révèle une hausse de son chiffre d'affaires mais une perte plus importante lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour ajouter des données financières)

Legence, fournisseur de services d'ingénierieet de maintenancesoutenu par Blackstone BX.N ,a révélé que ses pertes avaient presque triplé au cours des six premiers mois de l'année 2025 dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

Les conditions de l'offre publique proposée n'ont pas été divulguées dans le dossier rendu public vendredi.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un regain d'activité, une multitude d'entreprises se présentant pour coter leurs actions afin de profiter de la confiance croissante des investisseurs, après un ralentissement en avril dû aux changements de politique commerciale.

La société Via, spécialisée dans la technologie des transports en commun, a également déposé une demande d'introduction en bourse à New York vendredi.

Les actions de la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont plus que doublé lors de leur introduction à New York en début de semaine, tandis que la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.N a également reçu une réponse massive en début de mois.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a racheté Legence à la société de capital-investissement Gemspring Capital en 2020. Avant cette opération, la société était connue sous le nom de Therma Holdings.

Basée à San Jose, en Californie, la société propose des services pour l'environnement bâti, notamment en matière de durabilité, de conseil et de construction écologique, aidant ses clients à réduire leurs coûts d'exploitation et leurs émissions de carbone.

La perte nette attribuable à la société s'est élevée à 26,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars au cours des six premiers mois de 2025, contre une perte de 8,8 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 989,6 millions de dollars l'année précédente, selon la déclaration.

Au fil des ans, Legence s'est renforcé en acquérant des rivaux tels que Corporate Sustainability Strategies, P2S, A.O. Reed et OCI Associates.

Le mois dernier, Blackstone a déclaré qu'il préparait plus d'entreprises à entrer en bourse que jamais depuis l'année record de l'introduction en bourse de 2021.

Goldman Sachs et Jefferies sont les chefs de file de l'offre. La société a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LGN".