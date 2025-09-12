 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Legence, soutenu par Blackstone, lève 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 01:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, a levé 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, ajoutant son nom à la série de sociétés cherchant à s'introduire en bourse dans un contexte d'enthousiasme accru de la part des investisseurs.

La société basée à San Jose, en Californie, a vendu 26 millions d'actions au prix de 28 dollars, ce qui correspond à la fourchette de prix de 25 à 29 dollars par action qu'elle s'était fixée. Legence est ainsi valorisée à 2,85 milliards de dollars.

