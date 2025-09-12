Legence, soutenu par Blackstone, évalué à 3,2 milliards de dollars lors de ses débuts volatiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Legence dépassent de 12 % le prix de l'introduction en bourse dans un marché volatile

Legence valorisé à 3,2 milliards de dollars au premier jour de cotation

Blackstone détiendra 74 % des droits de vote après l'introduction en bourse

par Echo Wang et Atharva Singh

Les actions de Legence LGN.O , le fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance soutenu par Blackstone BX.N , ont augmenté d'environ 12 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse vendredi dans le cadre d'une transaction volatile, à la suite d'une semaine chargée pour les nouvelles cotations .

L'action a ouvert en dessous de son prix d'offre de 28 $ avant de rebondir pour clôturer à 30,50 $ dans les échanges de l'après-midi à New York, donnant à la société une valeur de marché d'environ 3,2 milliards de dollars sur la base des actions en circulation énumérées dans les dépôts antérieurs.

La société basée à San Jose, en Californie, a levé 728 millions de dollars un jour plus tôt en vendant 26 millions d'actions à 28 dollars chacune, dans la fourchette de 25 à 29 dollars qu'elle s'était fixée.

La vague d'introductions en bourse qui a suivi la fête du travail s'annonce comme l'une des plus animées depuis des années, les analystes estimant qu'elle pourrait rivaliser avec l'essor observé en 2021. Bien que plusieurs entreprises aient enregistré des gains importants dès le premier jour, les introductions les plus remarquables ont été réalisées par des sociétés financées par du capital-risque plutôt que par des entreprises détenues par des investisseurs privés.

"Legence s'accompagne d'une dette importante et l'histoire récente montre que les investisseurs ont repoussé des opérations similaires financées par des fonds de capital-investissement après les débuts médiocres de SailPoint SAIL.O , NIQ NIQ.N et McGraw Hill MH.N ", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche senior chez IPO Boutique.

Blackstone, qui a racheté Legence à la société de capital-investissement Gemspring Capital en 2020, introduit la société en bourse dans le cadre d'une initiative plus large visant à mettre sur le marché un plus grand nombre d'entreprises de son portefeuille. Les fonds gérés par Blackstone devraient détenir environ 74 % des droits de vote après l'introduction en bourse. Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a déclaré qu'il prévoyait de poursuivre la liste la plus chargée d'introductions en bourse depuis 2021.

Legence, qui conçoit et installe des systèmes tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation et des solutions d'efficacité énergétique, se concentre sur les secteurs à croissance rapide avec des bâtiments techniquement exigeants, y compris les sciences de la vie et les centres de données.

"Les centres de données (...) représentent un segment croissant de notre activité depuis plusieurs années, d'autant plus que la technologie utilisée pour refroidir les serveurs dans les centres de données hyperscalaires d'intelligence artificielle est passée des systèmes refroidis par air aux systèmes à liquide direct pour les puces, ce qui est vraiment dans nos cordes", a déclaré Jeffrey Sprau, directrice générale de Legence, lors d'une interview accordée à Reuters.

Legence a déclaré une perte nette de 26,5 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars pour le premier semestre 2025, contre une perte de 8,8 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 989,6 millions de dollars un an plus tôt, selon les documents déposés.