Legence, soutenu par Blackstone, évalué à 2,75 milliards de dollars après la chute des actions lors de son lancement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Legence LGN.O ont chuté de 3,6 % lors de son débuts sur le Nasdaq vendredi, donnant au fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance soutenu par Blackstone une évaluation de 2,75 milliards de dollars.