En soutien à la police, le syndicat Alliance met des milliers de personnes dans la rue
information fournie par AFP 31/01/2026 à 15:21

Manifestation de soutien à la police nationale à l'appel du syndicat policier Alliance, qui dénonce un manque de moyens, le 31 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"La France aime sa police": des milliers de personnes - policiers, citoyens, politiques de droite et d'extrême droite - ont manifesté samedi dans une vingtaine de villes pour soutenir la police nationale et dénoncer un manque de moyens à l'appel d'Alliance, premier syndicat de la profession.

"Les policiers en ont ras-le-bol", lance Ziane Marouane, secrétaire régional pour la Nouvelle-Aquitaine d'Alliance Police nationale. "Certains commissariats tombent en ruine. (..) On a 30 ans de retard par rapport aux autres polices européennes", et des équipements, notamment des voitures, mal en point, déplore-t-il.

Manifestation de policiers à l'appel du syndicat policier Alliance qui dénonce un manque de moyens, le 31 janvier 2026 à Bordeaux ( AFP / Philippe LOPEZ )

Présente à la manifestation parisienne entre Bastille et Nation, Gaëlle James, secrétaire générale du syndicat d'officiers de police Synergie officiers, a dénoncé auprès de l'AFP un "manque de moyens patent, un manque d'effectifs et un manque de moyens matériels, une délinquance de plus en plus violente mais des réponses pénales souvent inadaptées".

"Sans police c'est le chaos", "all cops are heroes" (tous les flics sont des héros, NDLR) ou encore "l'impunité fabrique des criminels", pouvait-on lire sur des pancartes de la manifestation parisienne, animée par des bruits de sifflets, des fumigènes. La Marseillaise a été entonnée dans plusieurs cortèges.

Manifestation de soutien à la police nationale à l'appel du syndicat policier Alliance, qui dénonce un manque de moyens, le 31 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Alliance a revendiqué "45.000" manifestants partout en France. Les autorités ne communiqueront pas de chiffrage national pour leur part.

A Paris, "15.000 à 20.000" personnes ont participé à la mobilisation, a affirmé Alliance. Toujours d'après les organisateurs, les manifestants étaient un millier à Toulouse. Ils étaient 1.500 à Lyon, 400 à Lille et 400 sous la pluie marseillaise, selon les préfectures locales.

- "Faire masse" -

"Partout sur le territoire, les violences explosent, les trafics prospèrent, les réseaux s'installent et l'autorité de l'Etat recule", a estimé au micro de la manifestation de Toulouse David Leyraud, superviseur national du syndicat.

Marc, policier à Bordeaux, déplore lui aussi du retard et des moyens insuffisants face au narcotrafic, "les dealers ont des moyens de communications cryptées, de grosses cylindrées et bossent en souterrain".

L'eurodéputée d'extrême droite Marion Maréchal lors d'une manifestation de soutien à la police nationale à l'appel du syndicat policier Alliance, qui dénonce un manque de moyens, le 31 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Des personnalités politiques de droite et surtout d'extrême droite étaient présentes dans les cortèges. A Paris, les candidats à la mairie Sarah Knafo et Thierry Mariani ainsi que l'eurodéputée Marion Maréchal ont marché derrière la banderole de tête.

A Nice, où plusieurs centaines de manifestants ont défilé selon un photographe de l'AFP, le maire Christian Estrosi (Horizons) et son rival pour l'élection municipale Eric Ciotti (UDR, allié du RN) se sont affichés presque côte à côte.

L'eurodéputé RN et candidat à la mairie de Toulouse Julien Leonardelli et la députée RN de la Gironde Edwige Diaz ont aussi manifesté.

"C'est une véritable honte de laisser des policiers, bien souvent, travailler dans des conditions qui sont même des conditions problématiques sur le plan sanitaire", a estimé la cheffe de file du RN Marine Le Pen, en déplacement en Moselle dans le cadre de la campagne des municipales. Si elle admet "un effort" ces dernières années, elle le juge "pas suffisant".

Manifestation de policiers à l'appel du syndicat policier Alliance qui dénonce un manque de moyens, le 31 janvier 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Dans son appel à manifester, le secrétaire général d'Alliance Police nationale, Fabien Vanhemelryck, avait souhaité "une prise de conscience" citoyenne "d'une situation qui devient très grave: la police nationale ne peut plus faire son métier dans des conditions normales".

Jean Demetz, qui travaille dans l'informatique, est venu de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) à Paris pour "soutenir le combat de la police contre l'insécurité et contre l'impunité".

"C'est important de dire que la population, le peuple soutient sa police et comprend que la situation est difficile, il y a beaucoup d'insécurité et surtout la justice ne fait pas son boulot", ajoute l'homme de 57 ans.

Thierry Simonet, retraité toulousain de 74 ans, a lui aussi rejoint la manifestation pour "faire un peu masse" en faveur des policiers, "pour montrer qu'il y a besoin de les soutenir", explique-t-il à l'AFP.

Alliance avait invité le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à participer à cette mobilisation, mais le locataire de la place Beauvau avait indiqué qu'il n'y serait pas, invoquant un devoir de neutralité.

Selon le ministre, depuis 2017, 12.500 emplois ont été créés dans les forces de sécurité intérieure, les crédits immobiliers multipliés par deux et 19.000 véhicules achetés.

